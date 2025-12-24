Serbiens Blitzer-Falle: Neuer Super-Radar kommt

Serbiens Verkehrsbehörden setzen auf Überraschungseffekt: Neue „unsichtbare“ Radaranlagen messen Durchschnittstempos auf längeren Strecken und erfassen auch Handynutzung am Steuer.

In Serbien rüsten die Behörden im Kampf gegen Verkehrsunfälle technologisch auf. Ein neues System zur Geschwindigkeitsüberwachung soll künftig auf stark frequentierten Landstraßen zum Einsatz kommen. Die Agentur für Verkehrssicherheit kooperiert dabei mit der Verkehrspolizei und setzt auf sogenannte „unsichtbare“ Radaranlagen, die sowohl fest installiert als auch mobil eingesetzt werden können. Das Besondere: Die Technik erfasst die Durchschnittsgeschwindigkeit über längere Streckenabschnitte.

Die Initiative verfolgt ein klares Ziel – die Reduzierung schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle durch nachhaltige Verhaltensänderungen bei Autofahrern. Mirko Kokovic, stellvertretender Direktor der Agentur für Verkehrssicherheit, betont, dass die Radaranlagen nicht nur Tempoverstöße registrieren werden. Auch andere Vergehen wie die Handynutzung am Steuer oder nicht angelegte Sicherheitsgurte sollen dokumentiert werden.

⇢ Fahren Sie Ihr Auto zu Schrott? Diese 10 Gewohnheiten ruinieren Ihren Wagen



Getarnte Überwachung

Die Messgeräte werden unauffällig in die Umgebung integriert, was ihre Entdeckung erheblich erschwert. Diese Strategie soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Verkehrssünder auch ohne vorherige Warnung erwischt werden. Nach Behördenangaben ist es mittlerweile nahezu unmöglich, über soziale Medien oder spezielle Apps rechtzeitig vor den Messungen gewarnt zu werden.

Die neuen Radarsysteme werden gezielt an Unfallschwerpunkten installiert.

Durch die strengere und weniger vorhersehbare Überwachung hoffen die Verantwortlichen, die Zahl der Verkehrsopfer deutlich zu senken.