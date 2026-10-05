250.000 Beschäftigte kassieren ab Oktober mehr Gehalt

Für 250.000 Beschäftigte in Österreichs Gastronomie und Hotellerie ändert sich ab Oktober 2026 einiges – und das spürbar.

Seit dem 1. Oktober 2026 gelten in der österreichischen Gastronomie und Hotellerie neue Lohn- und Gehaltsregelungen. Rund 250.000 Beschäftigte erhalten im Zuge eines neu abgeschlossenen Kollektivvertrags ein um durchschnittlich drei Prozent höheres Gehalt sowie eine einmalige Prämie von bis zu 275 Euro. Für Lehrlinge fällt die Erhöhung mit 3,44 Prozent noch etwas stärker aus.

Positiver Lohntrend

Grundlage der Anpassung ist ein neu verhandelter Kollektivvertrag, der neben der allgemeinen Lohnerhöhung auch die Einmalzahlung vorsieht. Ein Blick auf die vergangenen Jahre unterstreicht die positive Tendenz: Zwischen 2021 und 2025 legten die Löhne in der Branche um insgesamt 27,1 Prozent zu – und damit deutlich stärker als die Inflation, die im selben Zeitraum 23,8 Prozent betrug.

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Wer nicht sicher ist, ob und in welchem Ausmaß die neuen Regelungen auf das eigene Arbeitsverhältnis zutreffen, sollte das Gespräch mit dem Arbeitgeber oder der zuständigen Gewerkschaft suchen.

Dort sind detaillierte Auskünfte zur konkreten Umsetzung der neuen Gehaltsmodelle erhältlich.