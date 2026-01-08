Horror-Absturz in Wagrain: Paragleiter (28) kämpft um sein Leben

Ein Flug mit dramatischem Ende: Ein 28-jähriger Rumäne stürzte beim Landeanflug mit seinem Paragleiter in Wagrain ab und erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem Paragleiter-Unfall in Wagrain im Salzburger Pongau erlitt ein 28-jähriger Rumäne am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen. Der Mann war vom Startplatz am Grießenkar in Flachau mit seinem Gleitschirm gestartet.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr auf dem Landeplatz in Wagrain. Während des Landeanflugs kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall, dessen genaue Ursache derzeit noch ungeklärt ist.

Rettungseinsatz erfolgt

Der verunglückte Paragleiter war nach dem Absturz nicht ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Schwarzach. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.

Augenzeugen des Vorfalls scheint es nicht zu geben.