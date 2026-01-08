KOSMO KOSMO
Festnahme

Rund um Nachtclub-Falle auch Kosovare gefasst – Weitere Geschädigte sollen sich melden

Rund um Nachtclub-Falle auch Kosovare gefasst – Weitere Geschädigte sollen sich melden
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Perfide Masche in steirischen Nachtlokalen: Türsteher lockten Gäste in die Drogenfalle und kassierten dann ab. Der dritte Verdächtige sitzt nun ebenfalls hinter Gittern.

Nach der Festnahme von zwei Türstehern in der Steiermark wurde nun auch der dritte Verdächtige im Zusammenhang mit einem Erpressungsfall gefasst. Dies gab die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag bekannt. Die drei Männer, die als Sicherheitspersonal in Nachtlokalen in Gralla im Bezirk Leibnitz sowie in Graz tätig waren, sollen mindestens ein Dutzend Gäste erpresst haben.

Ihr Vorgehen: Sie überführten die Besucher beim Drogenkonsum – teilweise in bewusst herbeigeführten Situationen – und forderten anschließend Geldzahlungen. Die meist jugendlichen Opfer wurden zusätzlich durch Drohungen eingeschüchtert.

⇢ Drogentest-Falle in Steirischen Clubs: Security kassierte 3.000 Euro pro Opfer

Verdächtige in Haft

Der zuletzt festgenommene 23-jährige Kosovare wies alle Anschuldigungen zurück. Wie seine beiden mutmaßlichen Komplizen – ein 26-jähriger russischer Staatsbürger und ein 24-jähriger Österreicher – wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Die beiden zuvor festgenommenen Verdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

⇢ Türsteher-Mafia in der Falle: So zwangen sie Jugendliche zur Kasse

Die Ermittlungsbehörden rufen potenzielle weitere Opfer auf, sich unter der Telefonnummer 059/133 6160 bei der Polizei zu melden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

