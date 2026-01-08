Schock für Erzieherinnen: Toter an Kindergarten-Wand entdeckt

Schockfund am frühen Morgen: An der Außenwand eines Kindergartens in Dornbirn entdeckten Pädagoginnen eine leblose Person. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Am Donnerstagmorgen entdeckten Kindergartenpädagoginnen eine Leiche an der Außenwand eines Kindergartens in Dornbirn-Forach. Nach dem Fund alarmierten sie umgehend die Einsatzkräfte. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen zum Fundort aus. Auch die Spurensicherung begann vor Ort mit ihren Erhebungen, während zusätzlich die Feuerwehr zum Einsatzort gerufen wurde.

⇢ Blutiger Bandenkrieg: 24 Männer vor Wiener Gericht



Einsatz in Vorarlberg

Der Vorfall ereignete sich in Dornbirn-Forach in Vorarlberg. Zu den genauen Todesumständen liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Trotz des Geschehens wurde der reguläre Kindergartenbetrieb fortgesetzt.

Sowohl die Eltern als auch die Kinder wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

⇢ Schuss-Drama im Schnee: Jäger verwechselt Familie mit Wild

