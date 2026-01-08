Schuss-Drama im Schnee: Jäger verwechselt Familie mit Wild

Verhängnisvolle Verwechslung am Waldrand: Ein 77-jähriger Jäger hielt Spaziergänger für Wild und drückte ab. Die Folgen waren dramatisch.

Eine 58-jährige Frau wurde bei einem Spaziergang am Waldrand in Beckeln (Deutschland) von einem Jäger angeschossen. Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag, als die Frau mit ihrer Familie im Schnee unterwegs war. Die Polizei Delmenhorst teilte am Donnerstag mit, dass die Frau eine Schussverletzung am Oberschenkel erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Tragische Verwechslung

Hintergrund des Unglücks war offenbar eine folgenschwere Verwechslung. Ein 77-jähriger Jäger, der auf einem Hochsitz positioniert war, hielt die Spaziergänger irrtümlich für Wild und löste einen Schuss aus. Die genauen Umstände, die zu dieser Fehleinschätzung führten, sind derzeit noch ungeklärt.

Polizeiliche Ermittlungen

Laut Polizeiangaben kam es bei dem Vorfall glücklicherweise zu keinen weiteren Verletzten – nur die 58-Jährige wurde getroffen. Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Die Waffe des Jägers wurde sichergestellt.