Jäger findet verlassenen Trolley auf 1.400 Metern – Rätsel gelöst

Hilferufe im Tiroler Berggebiet lösten einen Großeinsatz aus, während der Verursacher längst in Deutschland war. Sein zurückgelassener Trolley brachte die Wahrheit ans Licht.

Nach erfolglosen Suchaktionen am Christtag wurde am Stefanitag der Koffertrolley eines 43-jährigen Deutschen im Tiroler Berggebiet entdeckt. Der Mann war laut Polizeibericht vom Samstag bereits am 24. Dezember mit dem Zug nach Landeck (Tirol) gereist. Anschließend wanderte er auf einem Forstweg in Richtung Thial-Tobel, verließ dort jedoch den markierten Pfad und geriet in schwieriges Gelände, wo er nicht mehr weiterkam.

Als sein Mobiltelefon den Dienst versagte, versuchte er nach eigenen Angaben durch laute Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen. Nach einer Nacht im Freien stieg der Deutsche am Christtag wieder ab, ließ dabei seinen Trolley zurück und reiste von Landeck aus mit dem Zug in seine Heimat.

Umfangreiche Suchaktion

Zu diesem Zeitpunkt lief bereits eine zweite Suchaktion. Der Polizei waren in der Nacht zum Donnerstag sowie am Donnerstagmorgen „undefinierbare Hilferufe“ aus dem Schlosswald im Bereich des Ortsteils Angedair/Öd in Landeck gemeldet worden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen – bei der zweiten Aktion unter Einsatz der Alpinpolizei, einer Polizeidrohne, des Hubschraubers „Libelle Tirol“, der Bergrettung mit Suchhunden sowie der Feuerwehr mit Drohnenunterstützung – blieb die Suche ohne Ergebnis.

Zeitweise wurde das Suchgebiet auch auf die gegenüberliegende Hangseite im Bereich Thial bzw. Katlaun ausgeweitet.

Trolley gefunden

Die entscheidende Wendung brachte am Stefanitag gegen Mittag die Meldung eines Jägers, der im Thial-Tobel Fußspuren und Abdrücke eines Koffertrolleys entdeckt hatte. Daraufhin startete ein erneuter Sucheinsatz mit Polizeidrohne, Diensthund, Polizeihubschrauber und Feuerwehrdrohne. Schließlich wurde auf 1.400 Metern Seehöhe der Trolley samt darin befindlicher Geldtasche gefunden.

Nachdem die Dokumente und das Gepäckstück einem 43-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Esslingen zugeordnet werden konnten, wurden parallel Ermittlungen in Deutschland eingeleitet und der Mann ausfindig gemacht. In seiner anschließenden Schilderung gab er an, sich leicht verletzt zu haben. Auf die Nachfrage, warum er sich nach seiner Rückkehr nach Landeck nicht bei den Behörden gemeldet habe, blieb der Deutsche eine Erklärung schuldig.

Die Ermittlungen dauern an.