Trauer um TV-Liebling: ATV-Kultfigur stirbt nach Schlaganfall

Die Reality-TV-Welt trauert: Harald „Harry“ Mayr, bekanntes Gesicht aus „Amore unter Palmen“, ist am zweiten Weihnachtsfeiertag verstorben. Er wurde 60 Jahre alt.

Der aus der ATV-Sendung „Amore unter Palmen“ bekannte Harald „Harry“ Mayr ist tot. Der 60-jährige TV-Darsteller verstarb am zweiten Weihnachtsfeiertag in einer Pflegeeinrichtung in Oberösterreich. Mayr hatte sich dort nach einem schwerwiegenden Schlaganfall aufgehalten. In den vergangenen Jahren war sein Gesundheitszustand zunehmend schlechter geworden, sodass er auf einen Rollstuhl angewiesen war.

Gesundheitliche Probleme

Erst vor einigen Monaten hatte Wilhelm Holzleitner, Chefredakteur des „LINZA! Stadtmagazins“ und langjähriger Wegbegleiter Mayrs, dessen Verfassung beschrieben: „Harry ist schlecht beinander, kann kaum gehen, wirkt gebrochen, schaut älter aus, als er tatsächlich ist.“

Seine Bekanntheit erlangte Mayr hauptsächlich durch seine Mitwirkung in der populären Sendung „Amore unter Palmen“, wo er zu den markantesten Persönlichkeiten zählte.

Mit seinem Ableben verliert die Fangemeinde des ATV-Formats eine prägende Figur, die durch ihre Authentizität und ihren hohen Beliebtheitsgrad in Erinnerung bleiben wird.