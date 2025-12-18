Kollegen hörten seine Schreie – Tragischer Unfall mit Lastenaufzug

Dramatischer Einsatz in Wien-Donaustadt: Ein 53-jähriger Mitarbeiter wurde unter einem Lastenaufzug eingeklemmt. Trotz schneller Rettungsaktion kam jede Hilfe zu spät.

In einem Lager eines Lebensmittelherstellers in Wien-Donaustadt kam es am Abend zu einem folgenschweren Zwischenfall. Gegen 20.45 Uhr ereignete sich ein mutmaßlicher Arbeitsunfall, bei dem ein Mitarbeiter des Unternehmens tödlich verunglückte. Kollegen des Opfers gaben in ersten Befragungen an, den Lastenaufzug in Bewegung gesehen zu haben, woraufhin sie kurz darauf einen Schrei und Hilferufe vernahmen. Nachdem ihre eigenen Bemühungen, den Aufzug zu bewegen, scheiterten, alarmierten sie umgehend die Einsatzkräfte.

Dramatische Rettungsaktion

Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Donaustadt eilten nach der Alarmierung sofort zur Unglücksstelle. Dort bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Ein Mann war unter einem Lastenaufzug eingeklemmt worden. Die bereits vor Ort eingetroffene Berufsfeuerwehr Wien setzte technisches Gerät ein, um den Aufzug anzuheben und den 53-jährigen Österreicher zu bergen. Trotz der schnellen Übernahme durch die Berufsrettung Wien konnte der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Der Vorfall wurde dem zuständigen Arbeitsinspektorat gemeldet und eine Arbeitsinspektorin zur Unfallstelle gerufen.

Die Untersuchungen zu den genauen Umständen des tragischen Vorfalls dauern an.