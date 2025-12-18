Kenan Schaffhausen-Jusić prägt mit dem Restaurant Galaxie Wiens Gastro-Tradition

In Zusammenarbeit mit der Fachgruppe für Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien hat das Magazin KOSMO bosnisch-herzegowinische Gastronomen für ihre herausragende Arbeit, Innovationskraft und ihren Beitrag zur Wiener Gastronomieszene ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand im Restaurant Galaxie statt.

Als Gastgeber und für seine jahrzehntelangen Verdienste im Familienbetrieb Restaurant Galaxie erhielt Kenan Schaffhausen‑Jusić die Urkunde „Dank und Anerkennung für besondere Verdienste für die Gastronomie“. Ein Betrieb, der zu den beständigsten und beliebtesten Adressen der bosnisch‑herzegowinischen Community in Wien zählt – und das seit Generationen.

KOSMO: Kenan, wie haben Ihre Anfänge in der Gastronomie ausgesehen?

Schaffhausen‑Jusić: Meine ersten Schritte habe ich mit 16 gemacht, neben der Handelsakademie – hier, im Betrieb meines Onkels. Danach wollte ich bewusst Erfahrung sammeln: ein Jahr im Schnitzelhaus als Filialkontrolleur, später bei Do&Co im 11. Bezirk. Ich wollte sehen, wie große Betriebe funktionieren, um das Wissen später ins Galaxie mitzunehmen. Seit 2002 bin ich Vollzeit im Familienbetrieb und seitdem arbeiten wir im wahrsten Sinn „mit Vollgas“.

Was macht das „Galaxie“ Ihrer Meinung nach besonders?

Schaffhausen‑Jusić: Vor allem unsere Konstanz. Die Qualität war über all die Jahre immer stabil – keine Schwankungen, keine Kompromisse. Unser Team ist unsere größte Stärke: Einige arbeiten seit zehn, andere seit bis zu dreißig Jahren bei uns. Wir sind ein Familienbetrieb im wahrsten Sinn des Wortes. Kulinarisch bieten wir klassische Hausmannskost, authentische Grill- Spezialitäten, Fischgerichte und seit ein paar Jahren auch Balkan‑inspirierte Wokgerichte, weil viele Touristen danach fragen. Alles entwickelt sich weiter, aber ohne die Wurzeln zu verlieren.

Wird die Gastronomie Ihrer Meinung nach in der Öffentlichkeit unterschätzt?

Schaffhausen‑Jusić: Ganz klar: Ja. Viele denken, Gastronomie sei einfach – ein bisschen servieren, ein bisschen kochen. Aber was im Hintergrund passiert, sieht kaum jemand. Man trägt Verantwortung für Mitarbeiter, Gäste, Lieferanten, Behörden – jeden Tag. Es geht nicht nur um Umsatz, sondern um Qualität, Organisation, Menschenführung. Doch vor allem darum, dass jeder Gast jedes Mal zufrieden unser Restaurant verlässt. Fehler passieren, wir sind alle Menschen. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Wer Gastronomie ernst nimmt, weiß: Das ist kein Job, das ist eine Lebensaufgabe, die nur mit viele Liebe für dieses Metier möglich ist.

Was bedeutet Ihnen die erhaltene Ehrung?

Schaffhausen‑Jusić: Sehr viel. Viele glauben, Gastronomie sei ein schneller Weg zum Geld. Aber mir geht es um Ehre, um Anerkennung für Beständigkeit. Diese Auszeichnung zeigt mir, dass sich Einsatz und Haltung lohnen. Ich bin täglich im Lokal, nah bei den Gästen, immer freundlich, immer am Boden geblieben – genauso wie mein Team. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Auszeichnung – weil sie uns antreibt, weiter jeden Tag unser Bestes zu geben, auch in den nächsten 30 Jahren.

Autorin: Marianne Pušić