Ema Mehica: Zwei Restaurants, zwei Fleischereien – Geschmack wie daheim, für daheim

In Zusammenarbeit mit der Fachgruppe für Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien hat das Magazin KOSMO bosnisch-herzegowinische Gastronomen für ihre herausragende Arbeit, Innovationskraft und ihren Beitrag zur Wiener Gastronomieszene ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand im Restaurant Galaxie statt.

Für seine langjährige Arbeit und die konsequente Pflege kulinarischer Traditionen wurde Atif Mehica, Inhaber einer Fleischerei und eines Restaurants, mit dem Silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Das Familienunternehmen, das seit fast drei Jahrzehnten in Wien aktiv ist, zählt heute mit zwei Restaurants und zwei Fleischereien zu den bekanntesten Adressen für Ćevapi nach Banja Luka- Art. Die Auszeichnung nahm Tochter Ema Mehica stellvertretend entgegen.

KOSMO: Ema, eure Familie betreibt seit vielen Jahren Gastronomie in Wien. Wie hat alles begonnen?

Ema Mehica: Meine Familie hat 1997 das erste Lokal in Wien eröffnet. Damals war alles noch klein, familiär – viel Arbeit, viel Risiko. Aber was uns von Anfang an ausgezeichnet hat, war der Wille, etwas Nachhaltiges aufzubauen. Es ging nie darum, nur ein weiteres Restaurant zu eröffnen, sondern eine Philosophie zu leben: Tradition, Qualität und Verlässlichkeit. Über die Jahre sind aus einem Lokal bis zu acht geworden – heute konzentrieren wir uns auf zwei starke Restaurants und zwei eigene Fleischereien.

Was macht euer Konzept so besonders?

Ema Mehica: Bei uns steht seit jeher die Qualität der Produkte im Mittelpunkt. Besonders bekannt sind wir für unsere Ćevapi nach Banja Luka- Art – die haben bei uns einfach ihren ganz eigenen Geschmack. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit ausgewählten Lieferanten aus Österreich und haben durch die eigenen Fleischereien die volle Kontrolle über die Herkunft und Verarbeitung. Gleichzeitig leben wir die Gastronomie als Familie. Jeder trägt Verantwortung, jeder kennt den Betrieb. Das macht uns stark – auch in schwierigen Zeiten.

Was bedeutet es euch, trotz Expansion der Tradition treu zu bleiben?

Ema Mehica: Das ist unser wichtigstes Prinzip. Egal, ob man ein Restaurant oder mehrere betreibt – man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Expansion darf nie auf Kosten der Qualität oder Identität gehen. Wir haben uns immer weiterentwickelt, ja – aber nie verändert, wenn es um Werte geht. Für uns ist es kein Widerspruch, groß zu denken und trotzdem authentisch zu bleiben. Im Gegenteil – nur so kann man langfristig bestehen.

Was bedeutet euch diese Auszeichnung – besonders in Abwesenheit deines Vaters?

Ema Mehica: Mein Vater konnte leider nicht persönlich da sein, aber ich weiß, wie sehr er sich über diese Ehrung freut. Es ist eine schöne Bestätigung für alles, was er und wir als Familie in den letzten knapp 30 Jahren aufgebaut haben. So eine Anerkennung zeigt: Es lohnt sich, konsequent zu bleiben, auch wenn der Weg nicht immer leicht ist. Für uns alle ist sie ein Ansporn, weiterzumachen. Mit der gleichen Leidenschaft wie am ersten Tag und dem Augenmerk auf absolute Qualität.

Autorin: Marianne Pušić