Bosnisch-herzegowinische Gastro-Elite geehrt

Der Abend würdigte nicht nur kulinarische Leistung, sondern auch die Geschichten dahinter – von Menschen, die Wien mit Mut, Talent und Liebe zur eigenen Tradition nachhaltig bereichern.

Wien – unsere Stadt, die seit Jahrhunderten ein Mosaik aus Kulturen, Geschichten und kulinarischen Einflüssen ist – war auch in diesem November wieder Bühne für einen Abend voller Emotion, Stolz und Anerkennung. In einem feierlichen Rahmen wurden GastronomInnen aus Bosnien und Herzegowina gewürdigt, die mit ihrer Küche nicht nur die Wiener Küche bereichert, sondern auch Geschichte nach Österreich gebracht haben. Der Abend war mehr als eine Auszeichnung: Er war eine Hommage an Integration, Durchhaltevermögen und den kulturellen Reichtum, den die bosnisch-herzegowinische Community der Stadt geschenkt hat.

Als in den 1990er-Jahren der Krieg im ehemaligen Jugoslawien unzählige Familien zur Flucht zwang, fanden viele in Österreich eine neue Heimat. Wien wurde für sie zum Ort des Neuanfangs – oft unter schwierigen Bedingungen, fernab der eigenen Wurzeln, Sprache und Tradition. Doch gerade in dieser Fremde war es die Erinnerung an vertraute Aromen, an Gerichte, wie sie einst Großmütter und Mütter zubereiteten, die ein Gefühl von Zugehörigkeit und Identität wachhielten.

Was als Sehnsucht begann, wurde für viele zur Berufung. In kleinen Lokalen, mit viel Herz und noch mehr Mut, begannen sie, ihre kulinarische Heimat in Österreich zu etablieren.

Dass dieser Beitrag längst über den kulturellen Rahmen hinausgeht, zeigt auch das zunehmende Interesse der Wirtschaft. Zwei renommierte Unternehmen – Coca-Cola und Transgourmet – haben unsere Veranstaltung mit großer Überzeugung unterstützt.

„Für uns bei Transgourmet war es eine besondere Freude, diese Veranstaltung zu unterstützen. In dieser Community spürt man Wertschätzung, Zusammenhalt und ein tiefes Verständnis füreinander. Mit dem Gastro Profi möchten wir weiter Fuß fassen und uns als verlässlicher Partner etablieren.” Gerald Santer, Transgourmet

Nach der erfolgreichen ersten Veranstaltung im Frühjahr, die serbischen Gastronominnen und Gastronomen in Wien gewidmet war, haben KOSMO und die Wirtschaftskammer Wien (WKW) – genauer die Fachgruppe Wien der Gastronomie unter Obmann Mag. Dr. Thomas Peschta – nun auch jenen Unternehmerinnen und Unternehmern Anerkennung gezollt, die ihre Wurzeln in Bosnien und Herzegowina haben. Im festlich geschmückten Restaurant „Galaxie“ wurden vier herausragende Persönlichkeiten der Wiener Gastro-Szene geehrt. Die Auswahl der

PreisträgerInnen erfolgte nach klar definierten Kriterien: Je nach Anzahl der Jahre, die sie mit eigener Konzession in der Gastronomie tätig sind, wurden bronze- oder silberfarbene Auszeichnungen vergeben. Eine besondere Ehrung war zudem die Urkunde „Dank und

Auszeichnung für besondere Verdienste für die Gastronomie“. Doch hinter all diesen Anerkennungen stehen bewegende Geschichten – von Herausforderungen,Träumen, Rückschlägen und Erfolgen, die nicht nur den individuellen Weg geprägt haben, sondern auch weiterhin einen bleibenden Beitrag zum gastronomischen Erbe Wiens leisten.

Diese zweite Ausgabe des Projekts ist nicht nur ein Beweis für Kontinuität, sondern auch für das wachsende Bewusstsein innerhalb der Stadtpolitik und relevanter Institutionen, dass Diversität als Bereicherung zu feiern ist.

