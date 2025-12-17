Eklat vor Weltcup: FIL verbannt russische Rodel-Stars vom Eis

Kurz vor dem Weltcup-Start in Lake Placid greift der Rodel-Weltverband durch: Vier russische Athleten verlieren überraschend ihre Starterlaubnis als neutrale Sportler.

Der Rodel-Weltverband FIL hat mehrere russische Athleten mit neutralem Status vom anstehenden Weltcup in Lake Placid (USA) ausgeschlossen. Nach einer erneuten Überprüfung entzog der Verband den Sportlern Semen Pawlichenko, Alexander Gorbatsewitsch, Sofia Mazur und Ksenia Schamowa die Starterlaubnis. Auch die Betreuer Sergej Tschudinow und Artem Petrakow dürfen nicht teilnehmen. Die Entscheidung fiel nach einer Neubewertung ihres Status als Individuelle Neutrale Athleten (AIN), wobei der Weltverband die konkreten Gründe nicht öffentlich machte.

Reduziertes Teilnehmerfeld

Bei den kürzlich durchgeführten Testwettbewerben auf der Olympia-Bahn in Cortina d’Ampezzo (Italien) waren noch jeweils drei russische Frauen und drei Männer im Einsitzer am Start. Für die ab Freitag beginnenden Weltcup-Rennen in Lake Placid verbleiben nun lediglich zwei männliche und eine weibliche Rodlerin aus Russland im Teilnehmerfeld.