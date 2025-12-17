Vielseitig, visionär, verlässlich: Gastronomie am Puls der Zeit

In Zusammenarbeit mit der Fachgruppe für Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien hat das Magazin KOSMO bosnisch-herzegowinische Gastronomen für ihre herausragende Arbeit, Innovationskraft und ihren Beitrag zur Wiener Gastronomieszene ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand im Restaurant Galaxie statt.

Für seine langjährige Arbeit in der Gastronomie und seinen Blick für Wandel, Qualität und neue Trends wurde Edin Islamović mit der Urkunde „Dank und Anerkennung für besondere Verdienste für die Gastronomie“ ausgezeichnet. Seit über 20 Jahren ist er fixer Bestandteil der Wiener Gastroszene – als Gastgeber, Unternehmer und kreativer Impulsgeber. Von traditioneller Küche bis hin zu Specialty Coffee-Konzepten hat er gezeigt, dass Vielseitigkeit in dieser Branche keine Option, sondern Notwendigkeit ist.

KOSMO: Seit wann sind Sie in der Gastronomie – und was hat Sie in die Branche geführt?

Islamović: Ich bin seit über zwei Jahrzehnten in der Gastronomie – angefangen habe ich als Teenager im Betrieb meiner Eltern. Irgendwann kamen eigene Projekte dazu. Was mich fasziniert hat – und bis heute begeistert – ist die Dynamik in diesem Beruf. Gastronomie ist nie Stillstand. Man arbeitet mit Menschen, mit Produkten, mit Emotionen. Es ist stressig, ja, jedoch nichts kann mich mehr erfüllen.

Man verbindet Sie sehr stark mit PITAWERK- wie entstand der Wunsch, ein Specialty-Coffee-Konzept umzusetzen?

Islamović: Ich wollte etwas Eigenes, das mich auch persönlich widerspiegelt. Kaffee hat mich schon immer interessiert – nicht nur der Geschmack, sondern auch das Handwerk dahinter: Röstung, Herkunft, Zubereitung. So entstand die Idee, ein Café zu eröffnen, das auf Qualität und Transparenz setzt. Specialty Coffee ist nicht nur ein Trend – es ist ein Zugang. Die Gäste merken, wenn etwas mit Liebe und Wissen gemacht wird. Und genau das war mein Ziel. Wenn ich eine neue Stadt bereise, suche ich auch immer nach den Specialty- Coffees.

Warum ist Vielseitigkeit in der Gastronomie heute wichtiger denn je?

Islamović: Weil sich die Welt ändert, unsere Branche ist ein Spiegel davon. Gäste erwarten heute mehr: neue Konzepte, Qualität, Nachhaltigkeit, Digitales. Wer da nicht mitzieht, hat es schwer. Ich finde, Vielseitigkeit ist kein Widerspruch zur Authentizität. Man kann sich neu erfinden und sich trotzdem treu bleiben. Ich habe im Lauf der Jahre viele unterschiedliche Formate umgesetzt, immer mit dem gleichen Anspruch: Qualität und Gastfreundschaft.

Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die in die Gastronomie einsteigen wollen?

Islamović: Macht euch bewusst, worauf ihr euch einlasst. Gastronomie ist kein Hobby, sondern ein echter Knochenjob. Aber einer mit Sinn – wenn man es richtig macht. Mein Rat: Lernt das Geschäft von der Pike auf. Versteht eure Zahlen, eure Abläufe, euer Team. Und bleibt offen. Trends kommen und gehen – aber wer das Herz am richtigen Fleck hat und bereit ist zu lernen, wird in dieser Branche immer einen Platz finden.

Autorin: Marianne Pušić