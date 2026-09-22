3,2 Milliarden aus Brüssel: Was Montenegro dafür noch schaffen muss

Rund 3,2 Milliarden Euro könnten mit einem EU-Beitritt in Reichweite rücken – doch Montenegro muss sich darauf erst administrativ vorbereiten.

Montenegro bereitet sich intensiv auf den EU-Beitritt vor – und damit auf den Zugang zu einem finanziellen Rahmen, der das Land grundlegend verändern könnte.

Mit einem möglichen EU-Beitritt würde sich für Montenegro der finanzielle Rahmen deutlich vergrößern. Die Europäische Kommission hat für den Zeitraum 2028 bis 2034 ein Finanzpaket von insgesamt rund 3,19 Milliarden Euro kalkuliert, das bei einem Beitritt unter anderem Ausgaben für Kohäsion, Landwirtschaft, innere Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und EU-Programme abdecken würde. Die Summe ist allerdings noch nicht endgültig garantiert: Sie basiert auf dem derzeitigen Vorschlag für den nächsten EU-Finanzrahmen und müsste an den tatsächlichen Beitrittszeitpunkt sowie das endgültige EU-Budget angepasst werden. Nach Angaben des montenegrinischen Europaministeriums nutzt das Land derzeit im Schnitt rund 100 Millionen Euro jährlich aus Vorbeitrittshilfen. Zwischen 2007 und 2020 erhielt Montenegro über IPA I und II insgesamt rund 504,9 Millionen Euro.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Erfolgreiche Vorbilder

Wie groß die finanziellen Möglichkeiten einer EU-Mitgliedschaft sein können, zeigen Erfahrungen anderer Staaten. Nach Angaben der jeweiligen nationalen Ministerien gegenüber der montenegrinischen Zeitung „Vijesti“ erhielt Polen seit seinem EU-Beitritt 2004 bis Ende Juni 2026 rund 282 Milliarden Euro aus dem EU-Budget. Kroatien bekam zwischen Juli 2013 und Juli 2026 rund 28,82 Milliarden Euro, Rumänien seit 2007 rund 116,1 Milliarden Euro. Estland unterstützte seit seinem Beitritt über die Kohäsionspolitik mehr als 43.000 Projekte mit insgesamt rund 11,3 Milliarden Euro. Die Erfahrungen dieser Länder zeigen zugleich, wie wichtig vorbereitete Projekte, funktionierende Verwaltungsstrukturen und ausreichend qualifiziertes Personal für die tatsächliche Nutzung der Mittel sind.

Montenegros größte Herausforderung

Genau hier liegt eine der größten Herausforderungen für Montenegro. Ines Mrdović, Geschäftsführerin der Organisation „Akcija za socijalnu pravdu“, bezeichnet die künftige Nutzung der deutlich größeren EU-Fonds als einen ernsthaften Test für den kleinen Staat. Frühere Erfahrungen zeigen ein gemischtes Bild: Von 235,7 Millionen Euro an IPA-Mitteln für den Zeitraum 2007 bis 2013 waren bis Ende 2015 rund 76 Prozent vertraglich gebunden. Der Europäische Rechnungshof bescheinigte Montenegro damals Fortschritte beim Aufbau administrativer Kapazitäten, sah in mehreren zentralen Bereichen aber weiterhin Verbesserungsbedarf. Auch bei der Digitalisierung bestehen Lücken: Nach den zuletzt verfügbaren vergleichbaren Daten aus 2023 verfügten 10,5 Prozent der Bevölkerung über digitale Kompetenzen oberhalb des Grundniveaus; der damalige EU-Vergleichswert lag bei 27 Prozent.

Das montenegrinische Ministerium für europäische Angelegenheiten sieht deshalb den Ausbau personeller und institutioneller Kapazitäten als zentrale Aufgabe vor einem möglichen Beitritt. Erfahrungen aus Polen und Estland sollen dabei als Orientierung dienen. Triin Tomingas, Leiterin der Abteilung für ausländische Fonds im estnischen Finanzministerium, betont: „Je weniger Bürokratie in das System selbst eingebaut ist, desto schneller und einfacher ist der Prozess der Mittelnutzung.“ Klare Zuständigkeiten, gut vorbereitete Projekte und digitalisierte Verwaltungsverfahren gelten damit als entscheidende Voraussetzungen dafür, dass Montenegro die künftig verfügbaren EU-Mittel auch tatsächlich nutzen kann.