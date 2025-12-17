Wiener Eistraum: Einer der schönsten Eislaufplätze der Welt im Weltranking!

Der Wiener Eistraum zählt laut einer internationalen Untersuchung zu den attraktivsten Eislaufplätzen weltweit. Die Hotelkette Premier Inn hat mittels Eye-Tracking-Verfahren nachgewiesen, was Einheimische und Touristen längst vermuten: Die winterliche Attraktion vor dem Wiener Rathaus gehört zu den schönsten ihrer Art. Im globalen Ranking sicherte sich Wien den zweiten Platz und ließ damit renommierte Winterdestinationen wie Edinburgh und St. Moritz hinter sich.

Mit seiner beeindruckenden Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern und der majestätischen Kulisse besticht der Wiener Eistraum durch seine einzigartige Atmosphäre. Die Kombination aus beleuchteter historischer Rathausfassade und den verschlungenen Eispfaden durch den angrenzenden Park schafft ein besonderes Ambiente, das Sport und habsburgisches Ambiente vereint. Dieses außergewöhnliche Wintererlebnis können Besucher vom 22. Jänner bis 8. März 2026 wieder genießen.

Internationale Studie

Für die Studie wurden insgesamt 56 Eislaufplätze rund um den Globus analysiert – von New York bis Rom. Gemessen wurde dabei, welche Bilder die Aufmerksamkeit der Probanden am schnellsten auf sich zogen und am längsten fesselten. Der Wiener Eistraum erreichte beachtliche 79 von 100 möglichen Punkten. Nur die Düsseldorfer “Kö on Ice” konnte die Testpersonen noch stärker beeindrucken.

Den dritten Rang belegte der George Street Ice Rink in Edinburgh.

Bemerkenswert: Europa dominiert die Liste der schönsten Eislaufplätze – acht der Top-15-Destinationen befinden sich auf dem europäischen Kontinent.