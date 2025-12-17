Döner wichtiger als Dienstplan – Busfahrerin sorgt für Verkehrschaos

Eine Busfahrerin in Trier sorgte für Aufsehen, als sie mitten im Feierabendverkehr ihre Route unterbrach, um sich einen Döner zu besorgen. Die Stadtwerke Trier (SWT) haben den Vorfall inzwischen bestätigt und klargestellt, dass ein solches Verhalten nicht den Dienstvorschriften entspricht. Laut den geltenden Regelungen ist es Fahrpersonal untersagt, während des laufenden Liniendienstes eigenmächtig Pausen einzulegen. Ob die Mitarbeiterin mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen muss, wurde nicht kommuniziert. Die SWT haben sich für die Unannehmlichkeiten bei den betroffenen Fahrgästen entschuldigt.

Döner-Zwischenstopp

Der Zwischenfall ereignete sich an der Haltestelle Südbahnhof in Trier, wo die Fahrerin ihren Bus unvermittelt verließ und zielstrebig einen nahegelegenen Imbissstand ansteuerte. Nach einigen Minuten kehrte sie mit einem Döner in der Hand zu ihrem Fahrzeug zurück. In der Zwischenzeit hatte sich bereits ein Rückstau gebildet, was bei wartenden Passagieren und Verkehrsteilnehmern für Verwirrung sorgte.

Mediale Resonanz

Der ungewöhnliche Vorfall hat in deutschen Medien breite Aufmerksamkeit erfahren. Zahlreiche Augenzeugen berichteten von ihrer Verwunderung über das Verhalten der Busfahrerin, die offenbar ihren Hunger über den Fahrplan stellte.

Damit sorgte sie für eine kuriose Unterbrechung im öffentlichen Nahverkehr.