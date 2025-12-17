Sturm-Chaos: Rapid strandet in Kroatien statt Bosnien

Statt Landung in Mostar gab es für Rapid eine Zwischenstation in Dubrovnik. Der punktlose Conference-League-Letzte erlebt vor dem Jahresfinale eine unerwartete Reisepanne.

Anreise-Odyssee

Die Anreise-Odyssee von Rapid: Sturm stoppt Flug nach Mostar

Ausgerechnet vor dem letzten Gruppenspiel in der Conference League wird die Anreise für Rapid Wien zum Geduldsspiel. Das Team sollte eigentlich direkt nach Mostar fliegen, wo am Donnerstag das Duell mit Zrinjski ansteht. Doch das Wetter machte den Hütteldorfern einen Strich durch die Rechnung.

“Aufgrund des Wetters wurden wir während des Landeanflugs an unsere Zieldestination Mostar umgeleitet und setzten am Flughafen Dubrovnik auf. Mal schauen, wie es weitergeht”, teilte der Klub auf seinem X-Kanal mit. Statt in Bosnien landeten die Wiener also in Kroatien – und stehen nun vor einer unerwarteten Herausforderung. Die Distanz zwischen Dubrovnik und dem eigentlichen Zielort beträgt laut Google Maps mehr als zweieinhalb Stunden Fahrzeit.

Sportliche Krise

Diese logistische Komplikation kommt für die Grün-Weißen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. In der Conference League steht das Team nach fünf absolvierten Spieltagen ohne einen einzigen Punkt auf dem 36. und damit letzten Tabellenplatz. Ein versöhnlicher Jahresabschluss mit drei Punkten wäre dringend nötig.