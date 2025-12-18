Japan dominiert die Ewigkeits-Liste: Diese Motoren halten ewig

Während moderne Autos mit Hightech vollgepackt sind, beweisen einfachere Modelle überraschende Ausdauer. Experten verraten, welche Fahrzeuge die 400.000-Kilometer-Marke knacken.

Die Einfachheit siegt

Für Gebrauchtwagenkäufer steht die Zuverlässigkeit eines Fahrzeugs ganz oben auf der Prioritätenliste. Überraschenderweise zeigt sich dabei ein klarer Trend: Weniger Technik bedeutet oft mehr Langlebigkeit. Einfachere Konstruktionen überzeugen durch niedrigere Wartungskosten und weniger Reparaturanfälligkeit – ein entscheidender Vorteil für preisbewusste Autofahrer.

Valerij Antufjev, Leiter der Fahrzeugbewertungsabteilung bei der Alfa Leasing Group, hat nun eine aufschlussreiche Liste langlebiger Fahrzeuge zusammengestellt. Dabei dominieren japanische Hersteller das Feld, doch auch einige europäische Modelle haben es durch ihre robuste Bauweise und Zuverlässigkeit in die Auswahl geschafft.

Japanische Dauerbrenner

Sechs der neun empfohlenen Modelle stammen aus Japan. Toyota, für seine langlebigen Fahrzeuge bekannt, führt mit dem RAV4 und dem Land Cruiser Prado – beide mit dem bewährten 3ZR-FAE-Motor ausgestattet. Auch Honda punktet mit dem CR-V und dem Accord, die den robusten R20A-Motor nutzen. Mitsubishi vervollständigt das japanische Trio mit dem Lancer und dem Outlander, beide mit dem 4B11-Aggregat. Besitzer dieser Fahrzeuge berichten regelmäßig von Laufleistungen jenseits der 400.000-Kilometer-Marke ohne nennenswerte Probleme.

Europäische Überraschungen

Überraschend ist der Erfolg der europäischen Vertreter auf der Liste. Renault und die Tochtermarke Dacia – nicht unbedingt die ersten Namen, die man mit extremer Langlebigkeit verbindet – überzeugen mit Modellen wie dem Megane, Logan und Sandero. Alle drei setzen auf den bewährten K4M 16V-Motor mit 1,6 Liter Hubraum, der durch seine unkomplizierte Konstruktion und geringen Wartungsaufwand besticht. “Bei diesen Modellen empfehle ich lediglich einen regelmäßigen Zahnriemenwechsel alle 60.000 Kilometer”, erklärt Antufjev. “Mit dieser einfachen Maßnahme können diese Fahrzeuge problemlos die 400.000-Kilometer-Marke knacken, ohne dass ernsthafte Defekte auftreten.”

Die Erkenntnisse der Experten zeigen einen klaren Zusammenhang: Je komplexer die Technik moderner Fahrzeuge, desto höher das Ausfallrisiko. Ältere Modelle mit überschaubarer Elektronik und leicht zugänglicher Mechanik bieten entscheidende Vorteile gegenüber technologieüberladenen Neufahrzeugen.

Für Gebrauchtwagenkäufer, die auf Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit setzen, sind diese robusten Klassiker mit einfacherer Konstruktion daher oft die klügere Wahl.