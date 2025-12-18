Krone ohne Glanz: Miss Austria Wahl kämpft ums finanzielle Überleben

Wirtschaftliche Turbulenzen statt Glamour und Krone: Die für Jänner geplante Miss und Mister Austria Wahl wurde überraschend verschoben. Hinter den Kulissen fehlt es an Sponsoren.

Die Miss und Mister Austria Wahl, die für den 12. Jänner geplant war, wird nicht wie vorgesehen stattfinden. Wie die Kronenzeitung berichtete, musste die Veranstaltung vorerst abgesagt werden. Noch vor wenigen Wochen deutete nichts auf Probleme hin, als das Casting im Auhof Center in Wien-Penzing durchgeführt wurde. Als Grund für die Verschiebung werden wirtschaftliche Faktoren genannt, besonders mangelndes Sponsoring und fehlende langfristige Kooperationen.

In einer offiziellen Stellungnahme äußerte sich Organisatorin Kerstin Rigger emotional: “Diese Entscheidung tut mir persönlich sehr weh. Wir hatten außergewöhnlich starke Kandidatinnen – so engagiert, mutig und vielseitig wie selten zuvor. Genau deshalb konnten und wollten wir keinen Kompromiss eingehen. Eine Miss & Mr Austria-Wahl muss den Frauen und Männern gerecht werden, die sich dieser Herausforderung stellen. Dafür braucht es Qualität, Respekt und Stabilität – und die lassen sich aktuell wirtschaftlich nicht in dem Maß sicherstellen, wie wir es uns, der Marke und den Kandidatinnen schuldig wären.”

Keine endgültige Absage

Die Verantwortlichen betonen, dass es sich nicht um eine endgültige Absage handelt. Vielmehr soll die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen günstiger sind. “Miss Austria soll wieder ein heller Stern sein – als Plattform, als Sprungbrett für Karrieren und als respektvolle Bühne für junge Frauen und Männer. Diese Vision geben wir nicht auf.”

Qualität im Fokus

Die Organisatoren unterstreichen ihre Entschlossenheit, keine Abstriche bei der Qualität zu machen: “Unsere Kandidatinnen investieren Zeit, Herzblut und Mut. Sie verdienen eine Bühne, die Wertschätzung, Professionalität und echte Chancen bietet – und genau dafür stehen wir.”