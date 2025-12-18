Schock bei Wandertour: Mann entblößt sich vor 36-Jähriger

Eine Wandertour in St. Ulrich endete für eine 36-Jährige mit einem schockierenden Erlebnis. Auf einem Gasthaus-Parkplatz wurde sie Zeugin einer Entblößung.

Ein Mann entblößte sich am Mittwochnachmittag vor einer Wanderin in St. Ulrich bei Steyr in Oberösterreich. Die 36-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land wurde auf dem Parkplatz eines Gasthauses Opfer des sexuellen Übergriffs. Die Ermittlungen laufen bei der Polizeiinspektion Garsten, die unter der Telefonnummer 059133/4150-100 um sachdienliche Hinweise bittet.

Täterbeschreibung

Der Unbekannte wird als 30- bis 40-jähriger Mann mit kräftiger Statur und einer Körpergröße von etwa 1,85 Metern beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Haube und sprach im regionalen Dialekt. Nach dem Vorfall flüchtete der Täter in einem dunkelgrauen Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort.

Das Opfer, sichtlich erschüttert durch den Vorfall, suchte umgehend Schutz in ihrem Auto und alarmierte sofort die Polizei.

Die Beamten stufen den Vorfall als schwerwiegend ein und setzen alles daran, den Täter zu identifizieren und festzunehmen.