Trump erklärt sich zum Ukraine-Machthaber: „Selenskyj braucht meine Genehmigung“

Mit markigen Worten beansprucht Donald Trump die Kontrolle über Ukraine-Verhandlungen. Der Ex-Präsident ohne Amt erklärt Selenskyj für handlungsunfähig ohne seine Zustimmung.

Donald Trump beansprucht in einem „Politico“-Interview eine dominierende Rolle in möglichen Ukraine-Friedensverhandlungen für sich. „Selenskyj hat nichts, solange ich es nicht genehmige“, erklärte der ehemalige US-Präsident mit Verweis auf den ukrainischen Staatschef. Obwohl Trump derzeit kein öffentliches Amt bekleidet, positioniert er sich als Schlüsselfigur in einem künftigen Friedensprozess. Er bekräftigte seine wiederholt geäußerte Überzeugung, bei einer Rückkehr ins Präsidentenamt „innerhalb von 24 Stunden“ eine Einigung zwischen Moskau und Kiew herbeiführen zu können.

„Ich würde Putin und Selenskyj in einen Raum bringen und nicht eher rausgehen, bis es eine Lösung gibt“, führte Trump aus und fügte hinzu, beide Konfliktparteien wüssten, dass mit ihm „schnell“ eine Lösung erreicht würde.

⇢ US-Unterhändler und Selenskyj: Geheimplan für Kriegsende steht fast



Internationale Reaktionen

Diese selbstbewussten Äußerungen lösen international gemischte Reaktionen aus. In Moskau verfolgt man Trumps Aussagen mit vorsichtigem Interesse. Der Kreml sieht in ihm einerseits einen potenziell weniger unnachgiebigen Verhandlungspartner als die Biden-Administration, fürchtet andererseits jedoch dessen unberechenbaren Verhandlungsstil.

Die ukrainische Führung reagiert zurückhaltend. Präsident Selenskyj betont konsequent, dass jede Friedenslösung die territoriale Unversehrtheit seines Landes respektieren müsse – eine Position, die mit Trumps angedeutetem schnellen Verhandlungsansatz möglicherweise kollidiert.

⇢ 90 Milliarden für Kiew: „Geld sehen wir nie wieder



Innenpolitische Resonanz

In der innenpolitischen Arena der USA stoßen Trumps außenpolitische Vorstellungen auf gespaltene Resonanz. Vertreter der Demokraten kritisieren, seine Rhetorik stärke letztlich Putins Verhandlungsposition und untergrabe die ukrainische Seite. Republikanische Stimmen hingegen interpretieren Trumps Initiative als Chance für ein beschleunigtes Kriegsende und eine Entlastung der amerikanischen Staatskasse von kostspieligen internationalen Verpflichtungen.

Das Interview erschien kurz vor einem bedeutsamen Treffen Trumps mit republikanischen Großspendern in Florida, bei dem der Ex-Präsident voraussichtlich seine außenpolitischen Konzepte präsentieren wird. Politikexperten bewerten diese Zusammenkunft als inoffiziellen außenpolitischen Gipfel, auf dem Trump möglicherweise seine Vision zur Beendigung des Ukraine-Konflikts skizzieren könnte.

Die bevorstehenden Tage könnten richtungsweisend werden.

Sollte Trump beim Florida-Treffen konkrete Vorschläge unterbreiten, könnte dies die Debatte über die zukünftige US-Außenpolitik im Wahljahr 2024 erheblich beeinflussen.