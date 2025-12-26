US-Unterhändler und Selenskyj: Geheimplan für Kriegsende steht fast

Selenskyj meldet Durchbrüche bei Friedensgesprächen und arbeitet mit US-Unterhändlern an einem fast fertigen 20-Punkte-Plan – während Russland bereits Änderungen fordert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Telefonat mit dem finnischen Staatschef Alexander Stubb über Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs berichtet. Wie aus Selenskyjs Mitteilung auf der Plattform X hervorgeht, konzentrierten sich die Gespräche auf die Koordination mit internationalen Partnern im Rahmen der Friedensbemühungen.

Selenskyj verwies auf intensive Vorbereitungen für anstehende Verhandlungen in den USA. Die ukrainischen und amerikanischen Teams hätten bereits „bedeutende Fortschritte“ bei der Ausarbeitung notwendiger Sicherheitsgarantien erzielt. Auch an einem Wiederaufbau- und Wirtschaftsentwicklungsplan sowie einem 20-Punkte-Rahmendokument werde intensiv gearbeitet.

Gemeinsamer Erfolg

In seiner Mitteilung betonte der ukrainische Präsident das Ziel eines „gemeinsamen Erfolgs“ – nicht nur für die Ukraine und Europa, sondern auch für die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump sowie alle internationalen Partner. Besonders hob Selenskyj den Beitrag der amerikanischen Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner hervor und dankte allen an den Verhandlungen beteiligten Akteuren.

Russlands Position

Bereits am selben Tag hatte Selenskyj erklärt, dass der 20-Punkte-Plan für eine friedliche Lösung des Konflikts zu 90 Prozent fertiggestellt sei. Das Dokument wurde erstmals am 24. Dezember öffentlich vorgestellt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg gibt es allerdings Hinweise darauf, dass Russland erhebliche Änderungen an dem von der Ukraine und den USA vereinbarten Friedensplan fordern wird.