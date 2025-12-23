Hoffnung in Miami, Bomben in Kiew – Selenskyjs heikler Friedenskurs

Die Ukraine-Verhandlungen in Miami haben erste konkrete Ergebnisse gebracht. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass nach den Gesprächen zwischen ukrainischen und US-amerikanischen Vertretern „mehrere Dokumentenentwürfe“ ausgearbeitet wurden. Diese betreffen drei zentrale Bereiche: Sicherheitsgarantien für die Ukraine, den Wiederaufbau des Landes sowie einen grundlegenden Rahmen zur Beendigung des Krieges.

Der ukrainische Präsident äußerte sich nach einem Treffen mit seinem Verhandlungsteam zu den Fortschritten. Die dreitägigen Gespräche zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umerow wurden von beiden Seiten als „produktiv und konstruktiv“ bezeichnet. In ihrer gemeinsamen Erklärung führten sie aus, dass die Verhandlungen auf die Abstimmung der Positionen zu einem 20-Punkte-Plan, einem „multilateralen Rahmen für Sicherheitsgarantien“, einem „amerikanischen Rahmen für Sicherheitsgarantien für die Ukraine“ sowie einem „Wirtschafts- und Wohlstandsplan“ abzielten.

Russische Beteiligung

Parallel zu den ukrainisch-amerikanischen Verhandlungen fanden in Miami auch separate Gespräche zwischen US-Vertretern und dem russischen Gesandten Kirill Dmitriew statt. Obwohl Witkoff auch diese Treffen positiv bewertete und erklärte, „Russland bleibe weiterhin voll und ganz der Erreichung des Friedens in der Ukraine verpflichtet“, gab es bislang keine greifbaren Fortschritte in Richtung Kriegsende. Moskau dementierte zudem gegenüber russischen Medien Spekulationen über ein mögliches dreiseitiges Treffen zwischen den USA, Russland und der Ukraine.

Anhaltende Kämpfe

Die diplomatischen Bemühungen werden von anhaltenden Kampfhandlungen überschattet. Unmittelbar nach Abschluss der Verhandlungsrunde in Miami führte Russland neue Angriffe durch. Die BBC bestätigte die Authentizität eines Videos, das den Einschlag einer russischen Drohne in ein Wohngebäude im Kiewer Bezirk Swjatoschinski zeigt.

Bei dem Angriff auf die Arbeitersiedlung im Westen der ukrainischen Hauptstadt wurden fünf Personen verletzt.

Trotz der schwierigen Umstände bekräftigte Selenskyj in seiner heutigen Ansprache den Willen zur Fortsetzung der Verhandlungen: „Jede Verhandlungsrunde und jedes Treffen trägt zum Schutz der Interessen der Ukraine bei, und wir werden diese Arbeit auf die gleiche konstruktive Weise fortsetzen.“