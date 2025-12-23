Unter falschem Namen: Milliardärs-Paar wagt Wüsten-Wahnsinn

Unter falschen Namen und fernab der Öffentlichkeit haben sie zwei Jahre trainiert – nun wollen Mark Mateschitz und Victoria Swarovski die gefährlichste Rallye der Welt bezwingen.

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski wagen sich auf extremes Terrain. Das prominente Paar, seit zwei Jahren liiert, bereitet sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer vor. Der medienscheue Erbe des Red-Bull-Imperiums, der sich normalerweise nur am Rande von Motorsport-Events blicken lässt, tauscht nun die Zuschauerrolle gegen den Fahrersitz.

Laut einem Bericht der „Kleine Zeitung“ werden die beiden im Jänner bei der berüchtigten Rallye Dakar an den Start gehen. Um Aufsehen zu vermeiden, melden sie sich unter den Pseudonymen „Mark Mustermann“ und „Vic Flip“ für den Wüstenklassiker an. Bereits seit zwei Jahren sollen sie im Verborgenen für diese extreme Herausforderung trainieren – die Rallye gilt als eine der gefährlichsten weltweit. Ihre Vorbereitung krönte das Paar im Oktober mit der Teilnahme an der Rallye du Maroc.

Rallye-Fahrzeuge

Beide wollen offenbar selbst am Steuer sitzen. „Mark Mustermann“ wird mit Beifahrer Michael Zajc in einem Toyota Hilux mit 400 PS antreten, während „Vic Flip“ mit Co-Pilot Stefan Henken in einem 240 PS starken Can-Am Maverick R Buggy folgt. Der Start erfolgt am 3. Jänner am Roten Meer.

Professionelle Begleitung

Nach 13 Etappen und 8.000 Kilometern soll das Rallye-Duo über Riad wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Ein 20-köpfiges Team begleitet sie, um für Service und Betreuung zu sorgen. Er gilt als reichster Mann Österreichs, sie hat sich als Popstar und TV-Moderatorin aus der bekannten Kristall-Dynastie einen Namen gemacht.

