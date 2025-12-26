Lohn-Plus 2026: Tausende Arbeitnehmer bekommen ab Jänner mehr Geld

Ab Jänner 2026 dürfen sich tausende Arbeitnehmer in Österreich über höhere Gehälter freuen. In zahlreichen Branchen wurden die Kollektivvertragsverhandlungen kürzlich abgeschlossen, die den Beschäftigten Lohnerhöhungen zusichern.

Eine Besonderheit betrifft die Angestellten bei Ärzten, ärztlichen Gruppenpraxen und Primärversorgungseinheiten in Niederösterreich: Für diese rund 3.500 Personen gilt die Gehaltserhöhung nicht erst ab 2026, sondern rückwirkend bereits für 2025, was zu Nachzahlungen und Prämien im dreistelligen Euro-Bereich führt.

Im Metallgewerbe profitieren etwa 120.000 Beschäftigte von einer Anhebung der Kollektivvertragslöhne um 2,2 Prozent, während die Ist-Löhne um 1,8 Prozent steigen. Die Vereinbarung umfasst auch Verbesserungen für die fast 19.000 Lehrlinge der Branche. Bemerkenswert ist, dass die Sozialpartner gleich für zwei Jahre verhandelt haben.

Der Handel mit seinen 430.000 Angestellten und 20.000 Lehrlingen verzeichnet eine Erhöhung der Mindestgehälter um 2,55 Prozent. Dabei bleibt die betragsmäßige Überzahlung bestehen, was bedeutet, dass auch die tatsächlich ausgezahlten Gehälter entsprechend ansteigen. Für Lehrlinge wurde unter anderem der Lehrabschluss-Bonus erhöht. Zusätzlich konnten Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen erzielt werden.

Verkehr und Transport

Für die knapp 300 Beschäftigten ausländischer Luftverkehrsgesellschaften in Österreich wurde eine Gehaltserhöhung von drei Prozent plus zehn Euro vereinbart, wobei ein Euro davon leistungsabhängig ausgezahlt wird. Die rund 12.000 Mitarbeiter privater Autobusbetriebe erhalten ab Jänner 2026 eine Lohnerhöhung von 3,3 Prozent, was 0,1 Prozentpunkte über der rollierenden Inflation liegt.

Eine zusätzliche Verbesserung stellt die Verlängerung des Nachtzuschlags dar, der künftig bereits ab 22 Uhr statt wie bisher ab 23 Uhr gewährt wird.

Auch in der Binnenschifffahrt wurden Gehaltserhöhungen vereinbart. Angestellte in der Personenschifffahrt erhalten 3,3 Prozent mehr, während in der Frachtschifffahrt die Löhne um bis zu 3,2 Prozent steigen. Lehrlinge profitieren von einer überdurchschnittlichen Erhöhung: Zusätzlich zur Inflationsabgeltung erhalten sie je nach Lehrjahr zwischen 30 und 60 Euro monatlich mehr.

Dienstleistungssektor

Die rund 18.000 Beschäftigten im privaten Sicherheitsbereich können sich über eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3,08 Prozent freuen, wobei die Steigerung in einzelnen Bereichen bis zu 3,4 Prozent beträgt. Für die 66.000 Mitarbeiter in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung wurde eine durchschnittliche Erhöhung von 3,25 Prozent vereinbart.

Besonders stark profitieren Facharbeiter mit Lehrabschluss in der Reinigungstechnik mit einem Plus von 4,5 Prozent sowie Lehrlinge, deren Entgelt um sechs Prozent angehoben wird.

Für Beamte wurde ebenfalls nachverhandelt, allerdings tritt deren Gehaltserhöhung erst ab Juli 2026 in Kraft.