Drogentest-Falle in Steirischen Clubs: Security kassierte 3.000 Euro pro Opfer

Mit gefälschten Drogenproben und massiven Drohungen erpressten drei Security-Mitarbeiter systematisch Nachtclub-Besucher in der Steiermark. Die Masche brachte ihnen tausende Euro ein.

Steirische Ermittler haben eine Erpressungsbande in der Nachtclub-Szene ausgehoben. Drei Security-Mitarbeiter sollen in Lokalen in Leibnitz und Graz systematisch Besucher erpresst haben, indem sie mit gefälschten Drogenproben operierten. Die Polizei konnte bislang 15 Opfer identifizieren, vermutet jedoch eine erheblich höhere Dunkelziffer.

Den Durchbruch in dem Fall brachte Anfang November die Anzeige zweier Jugendlicher im Alter von 16 und 18 Jahren. Sie berichteten, vor einem Nachtlokal in Gralla von einem Unbekannten ein in Alufolie verpacktes Päckchen als kostenlose Drogenprobe erhalten zu haben. Als die beiden das Päckchen später auf der Toilette des Lokals untersuchten, wurden sie plötzlich von Türstehern überrascht, die sie bedrängten und durchsuchten. Nach dem Verlassen des Lokals drohten die Security-Mitarbeiter den Jugendlichen mit schwerwiegenden Konsequenzen bei einer Polizeimeldung – von Gefängnisstrafen über Jobverlust bis hin zu hohen Geldstrafen.

Erpressungsmethode aufgedeckt

Die Türsteher verlangten von jedem der Jugendlichen 3.000 Euro als „Alternative“ zu den angedrohten Konsequenzen. Unter massivem Druck hoben die Opfer einen Teil des Betrags sofort am Bankomaten ab und überwiesen den Rest per Expressüberweisung – während die Täter sie beobachteten. Zusätzlich filmten die Security-Leute die Jugendlichen mit den Drogenpäckchen und drohten mit Gewalt bei einer Anzeige. Erst einige Tage später vertrauten sich die Betroffenen ihren Eltern an, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde.

Die Ermittlungen der Kriminalisten aus Leibnitz förderten schnell weitere Fälle zutage. Mindestens 13 zusätzliche Opfer wurden bereits identifiziert, wobei die tatsächliche Zahl vermutlich deutlich höher liegt. Viele Betroffene wurden offenbar beim Drogenkonsum in den Diskotheken ertappt und fühlten sich den Erpressern hilflos ausgeliefert. Neben verbalen Einschüchterungen kam es in mehreren Fällen auch zu körperlichen Übergriffen.

Täter identifiziert

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 26-jährigen Russen, einen 24-jährigen Österreicher und einen 23-jährigen Kosovaren. Die beiden erstgenannten befinden sich bereits in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Der dritte Verdächtige ist noch flüchtig und hält sich vermutlich im Ausland auf. Neben der Erpressungsserie werden den Männern auch ein Raub während einer Veranstaltung im Schwarzl Freizeitzentrum sowie mehrere Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt. Die Ermittler gehen von zahlreichen weiteren Opfern aus und bitten diese, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Leibnitz unter der Telefonnummer 059 133 6160 entgegen.