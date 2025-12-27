Après-Ski-Horror: Nazi-Parolen und blutige Flaschenschlacht

Glasflaschen fliegen, ein Österreicher verliert das Bewusstsein und ein 21-Jähriger skandiert Nazi-Parolen – eine Auseinandersetzung in Tirol eskaliert völlig.

Während eines eskalierenden Streits flogen Glasflaschen durch die Luft. Ein 20-jähriger deutscher Sicherheitsmitarbeiter hatte zunächst erfolgreich zwischen den streitenden Gruppen vermittelt, doch kurz darauf entbrannte erneut eine Auseinandersetzung zwischen einem Niederländer und einem Österreicher. Als der Security-Mitarbeiter erneut einschritt, verfehlte ihn eine geworfene Glasflasche nur knapp. Der 20-jährige Österreicher, den die Polizei als Anführer seiner Gruppe identifizierte, schleuderte daraufhin ebenfalls eine Glasflasche in Richtung des Deutschen, die diesen wiederum nur knapp verfehlte. Anschließend kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall.

⇢ Staatsschutz ermittelt: Uni-Fest eskaliert mit Nazi-Parolen



Bewusstloser Österreicher

Als ein Sicherheitsmitarbeiter versuchte, den 20-jährigen Österreicher festzuhalten, griff dieser den Security-Mann an. Bei dem darauffolgenden Sturz blieb der Österreicher bewusstlos am Boden liegen. Laut Polizeibericht vom Samstag wurden beide Personen verletzt. Der bewusstlose Österreicher musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Zams in Tirol transportiert werden.

NS-Parolen gerufen

Währenddessen sorgte ein 21-jähriger Begleiter des verletzten Österreichers für weitere Eskalation. Er stieß nationalsozialistische Parolen gegen die Anwesenden aus und drohte einem weiteren deutschen Sicherheitsmann mit dem Tod.

Die Polizeiinspektion St. Anton am Arlberg führt derzeit die Ermittlungen durch. Nach Abschluss der Untersuchungen werden mehrere Beteiligte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck überstellt.