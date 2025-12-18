Staatsschutz ermittelt: Uni-Fest eskaliert mit Nazi-Parolen

Nach den Vorfällen beim Mensafest der Johannes Kepler Universität in Linz, bei dem Besucher zu Gigi D’Agostinos Partyhit “L’amour toujours” die fremdenfeindliche Textversion “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!” anstimmten, hat das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bestätigte, dass gegen bislang unbekannte Personen wegen des Verdachts der Verhetzung ermittelt wird. Erste Zeugen wurden bereits befragt.

Weiterer Vorfall

Parallel dazu beschäftigt die Behörden ein ähnlicher Vorfall in Gosau, Oberösterreich. Wie die Staatsanwaltschaft Wels mitteilte, laufen auch hier Untersuchungen gegen unbekannte Täter. In diesem Fall geht es nicht nur um den Verdacht der Verhetzung, sondern zusätzlich um mögliche Verstöße gegen Paragraf 3g des Verbotsgesetzes.

Ende November hatten Gäste in einem Lokal ebenfalls die umgetextete Version des Liedes gegrölt. Zudem wird ein möglicher Hitlergruß geprüft.

Die genaue Anzahl der beteiligten Personen ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.