Alarmstufe erhöht: Europas Vulkan-Gigant wieder aktiv (FOTOS+VIDEO)

Europas größter Vulkan erwacht erneut: Der Ätna auf Sizilien spuckt glühendes Material und Asche. Wissenschaftler beobachten die zunehmende Aktivität mit Sorge.

Der rund 3.400 Meter hohe Ätna auf Sizilien zeigt wieder verstärkte Aktivität. Europas größter aktiver Vulkan stößt derzeit glühende Materialien sowie geringe Mengen Asche aus, wie das nationale italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) auf Facebook bekannt gab. Die vulkanischen Erscheinungen konzentrieren sich hauptsächlich auf den Nordostkrater, wobei Windströmungen die entstehende Eruptionswolke in nordöstliche Richtung treiben. In der Küstenstadt Taormina sowie am Piano Provenzana, wo sich auch Skigebiete befinden, wurde bereits leichter Ascheniederschlag registriert.

Explosive Krateraktivität

Am Krater Bocca Nuova wurden zusätzlich vereinzelte Explosionen beobachtet, bei denen das glühende Vulkanmaterial bis zu mehrere Dutzend Meter über den Kraterrand geschleudert wurde, erläuterten die Vulkanologen des INGV. Der regionale Katastrophenschutz reagierte auf die zunehmende Aktivität mit einer zeitweiligen Anhebung der Warnstufe, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Lavafontänen signalisiert.

Permanente Überwachung

Der sizilianische Feuerberg, dessen exakte Höhe sich durch Ausbrüche und die Bildung neuer Schlackenkegel kontinuierlich verändert, bricht mitunter mehrmals jährlich aus und steht unter permanenter wissenschaftlicher Beobachtung.

Die spektakulären Naturereignisse ziehen regelmäßig zahlreiche Schaulustige an.