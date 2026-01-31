Schluss mit Papierkram: Wiener Wohnen bekommt neue Website

Wiener Wohnen hat sein digitales Angebot grundlegend erneuert. Die größte kommunale Hausverwaltung Europas führte ihre bisherige Webseite mit dem Mieter*innen-Portal auf einer gemeinsamen Plattform unter www.wienerwohnen.at zusammen. Das neue digitale Service wird laufend ausgebaut und vereinfacht den Alltag der Gemeindebaumieter*innen deutlich. Nutzer können nun ihr Mietzinskonto einsehen und Waschtage online buchen. Zusätzlich erhalten sie direkte Informationen zu aktuellen Projekten in ihrer Wohnanlage, etwa zu Sanierungsarbeiten oder Maßnahmen zur Dekarbonisierung.

Das Portal ist sowohl auf Desktop-Geräten als auch auf Mobiltelefonen nutzbar und bringt die Dienstleistungen direkt in die Wohnungen der Mieter*innen.

„Die neue Webseite zeigt, dass Wiener Wohnen immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter hat und hebt das Service für sie auf eine neue Qualitätsstufe. Informationen sind schnell auffindbar, viele Anliegen rund um die Wohnung lassen sich unkompliziert online erledigen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner im Gemeindebau wird sich der Alltag dadurch spürbar erleichtern“, erklärt Wiener Wohnen-Vizedirektorin Mag.a. Katharina Klement, zuständig für den Bereich Kundenmanagement.

Online-Servicebereich

Den Kern der barrierefrei gestalteten Webseite bildet der Online-Servicebereich, der besonders auf einfache Bedienbarkeit ausgerichtet ist. Im Bereich „Mein Mietbereich“ können Bewohner*innen jederzeit ihre Vertragsdaten aufrufen, ausstehende Mietzahlungen überprüfen und Waschküchentermine digital reservieren. Anliegen lassen sich per Kontaktformular oder direkt bei den zuständigen Ansprechpersonen melden. Besonders transparent gestaltet wurde die Information über laufende Projekte im Wohnumfeld.

Einfache Anmeldung

Die Anmeldung zum Kundenportal erfolgt unkompliziert: Nach der Registrierung auf der Webseite können sich Nutzer*innen entweder mit ihrem bestehenden Stadt Wien Konto einloggen oder eine Neuregistrierung durchführen. Anschließend müssen sie ihre persönliche Wiener Wohnen PIN und ID eingeben. Nach erfolgreicher Authentifizierung steht das komplette digitale Serviceangebot sofort zur Verfügung. Wer seine PIN oder ID nicht griffbereit hat, kann diese online anfordern oder telefonisch unter der Service-Nummer 05 75 75 75 eine Neuausstellung veranlassen.

Sämtliche Details zum Registrierungsvorgang sind auf der Webseite dokumentiert.