Urban Gardening und Naschhecken: So innovativ wird Wiens neuester Gemeindebau

**Mitten in Floridsdorf wächst ein grünes Wohnprojekt heran: Der neue Gemeindebau in der Ichagasse vereint leistbares Wohnen mit ökologischer Bauweise und gemeinschaftsfördernden Elementen.**

In der Ichagasse 38 in Wien-Floridsdorf entsteht ein moderner Gemeindebau mit 102 Wohneinheiten. Die ein- bis vierzimmrigen Unterkünfte verfügen jeweils über private Außenbereiche in Form von Balkonen, Terrassen oder Eigengärten. Bei der Planung wurde besonderer Wert auf ökologische Nachhaltigkeit gelegt: Eine Kombination aus Wärmepumpen, Fernwärme und Photovoltaik-Anlagen mit Energiespeichern soll die Betriebskosten niedrig halten. Zusätzlich sind begrünte Dächer und ein nachhaltiges Regenwassermanagement vorgesehen.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál betont die Vorzüge des Projekts: „Leistbares Wohnen ohne Eigenmittel, unbefristete Verträge und hohe Wohnqualität – dafür steht der Wiener Gemeindebau seit vielen Generationen. Mit dem neuen Gemeindebau in der Ichagasse schaffen wir über 100 zusätzliche, sehr gut nutzbare Wohnungen mit privaten Freiflächen, großzügigen Gemeinschaftsräumen und einem attraktiven Grün- und Freiraumangebot. Wärmepumpe, Photovoltaik und Dachbegrünung sorgen dafür, dass leistbares Wohnen und Klimaschutz Hand in Hand gehen – und dass auch das Umfeld profitiert.“

Grünflächen und Erholung

Unmittelbar vor dem Gebäudekomplex wird eine großzügige Gartenanlage angelegt, die Urban-Gardening-Flächen, Naschhecken und Erholungszonen umfasst. Die Neugestaltung beinhaltet zudem einen Waldspielplatz und aufgewertete Freiflächen, von denen nicht nur die künftigen Bewohner der Anlage, sondern auch die Anrainer des benachbarten Rudolf-Hitzinger-Hofs profitieren werden.

Für Bezirksvorsteher Georg Papai stellt das Bauprojekt eine wichtige Entwicklung für den 21. Bezirk dar: „Junge Familien suchen neuen Wohnraum – der Bedarf an leistbarem Wohnen im familienfreundlichen Floridsdorf wächst. Der Gemeindebau NEU in der Ichagasse schafft über 100 neue Wohnungen und setzt die starke Tradition des kommunalen Wohnbaus in unserem Bezirk fort.“

Gemeinschaftliches Wohnen

Der Wohnkomplex gliedert sich in drei Gebäudeteile mit Aufzugsanlagen, gemeinschaftlich nutzbaren Gartenflächen und praktischen Zusatzeinrichtungen. Zur Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens wurden Waschsalons mit Lounge-Atmosphäre, geräumige Gemeinschaftsbereiche und eine Dachterrasse für gemeinsame Aktivitäten eingeplant.

Wiener-Wohnen-Direktorin Karin Ramser und WIGEBA-Vorstand Paul Steurer heben die Alltagsqualität des Projekts hervor: „Gemeindebau NEU steht für spürbare Qualität im Alltag: gut geschnittene Wohnungen, stufenlos erreichbare Erschließung und Orte, an denen ein Miteinander entstehen kann.

Die daraus entstehenden vielfältigen Kommunikationszonen sowie Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Nutzung der Freiräume stärken sowohl die Wohnqualität als auch den sozialen Zusammenhalt.“