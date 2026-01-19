Österreichs neue Angstgesellschaft: Wie sicher sich die Menschen in Österreich fühlen

Tagsüber fühlen sich 91 Prozent der Österreicher sicher, nach Einbruch der Dunkelheit nur noch 70 Prozent. Besonders Frauen und junge Menschen meiden bestimmte Orte.

Eine aktuelle Erhebung von Marketagent in Kooperation mit der FH Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, zeigt: 86 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher betrachten ihr Land grundsätzlich als sicheren Ort. Bemerkenswert ist jedoch der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Während sich tagsüber über 91 Prozent in ihrer Wohnumgebung sicher fühlen, sinkt dieser Wert bei Dunkelheit auf rund 70 Prozent. Besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen bei Frauen, jüngeren Bevölkerungsgruppen und Großstadtbewohnern.

Fast die Hälfte der Befragten gibt an, sich nachts unsicherer zu fühlen als noch vor fünf Jahren. Die größten Bedenken haben die Österreicher beim Trampen – hier fühlen sich 59 Prozent unwohl. Nur jeder Zweite öffnet Unbekannten bedenkenlos die Tür. Nächtliche Parks und Grünanlagen meiden 46 Prozent der Befragten, während 40 Prozent bestimmten Stadtvierteln generell fernbleiben.

Demografische Unterschiede

Das Sicherheitsempfinden variiert stark nach demografischen Merkmalen. Vor allem jüngere Menschen und Frauen berichten von Situationen, in denen sie sich bedroht fühlen. Die Hauptsorgen der Bevölkerung konzentrieren sich auf wirtschaftliche Entwicklungen, Zuwanderung und internationale Konflikte.

Mehr als die Hälfte der Befragten fürchtet körperliche Übergriffe, während jeweils 50 Prozent Unbehagen gegenüber bestimmten Personengruppen empfinden oder ein generelles Unsicherheitsgefühl beschreiben. Ein Viertel der Österreicher sorgt sich konkret vor körperlichen Attacken, jeder Fünfte vor Eigentumsdelikten wie Einbruch oder Betrug.

Bei sexualisierter Gewalt zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede: 30 Prozent aller Frauen fürchten sexuelle Belästigung oder Übergriffe – bei jungen Frauen steigt dieser Wert auf 60 Prozent. Nahezu drei Viertel der Befragten haben den Eindruck, dass die Kriminalitätsberichterstattung in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Vertrauen in Institutionen

Im zwischenmenschlichen Bereich überwiegt knapp das Vertrauen: 53 Prozent der Österreicher begegnen ihren Mitmenschen grundsätzlich positiv, während 47 Prozent eher misstrauisch sind. Bei öffentlichen Einrichtungen genießt die Feuerwehr mit 93 Prozent das höchste Vertrauen, dicht gefolgt vom Rettungsdienst mit 89 Prozent. Der Polizei vertrauen noch 71 Prozent der Bevölkerung.

Politische Institutionen hingegen erreichen lediglich 13 Prozent Vertrauenswerte. Beunruhigend erscheint, dass nur 23 Prozent der Befragten davon ausgehen, in Gefahrensituationen Hilfe von anderen Menschen zu erhalten.

Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent, interpretiert die Ergebnisse als Hinweis auf eine wachsende Kluft zwischen tatsächlicher und gefühlter Sicherheit: „Die Daten zeigen, dass Österreich objektiv ein sicheres Land ist, aber das subjektive Gefühl vieler Menschen driftet davon ab.“

Besonders die jüngere Generation empfinde weniger Sicherheit und stärkere mentale Belastung. Schwabl führt dies darauf zurück, dass sie „in einer Zeit multipler Krisen“ aufwachsen, „was sich unmittelbar in ihrem Sicherheitsgefühl widerspiegelt“.