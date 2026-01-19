Chaos auf der Straße: Mercedes verursacht Unfall und fährt davon

Auf der Triester Straße in Graz kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes, der als mutmaßlicher Verursacher gilt, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Grazer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht hat oder Hinweise zum flüchtigen Mercedes oder dessen Lenker geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion 01 der Polizei Graz unter der Telefonnummer +43 59133 65 4110 in Verbindung zu setzen.

Unfallhergang

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:45 Uhr, als der bislang nicht identifizierte Mercedes-Fahrer unvermittelt die Fahrspur wechselte. Ein 28-jähriger Syrer, der mit seinem Wagen in Richtung Stadtausgang unterwegs war, musste daraufhin ausweichen. Bei diesem Manöver verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet über den Gehsteig und prallte gegen drei am Straßenrand abgestellte Autos.

Folgen

Der 28-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, sein 17-jähriger syrischer Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung und unterschrieb einen entsprechenden Revers. An sämtlichen involvierten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Fahrer des schwarzen Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder seine Personalien zu hinterlassen.