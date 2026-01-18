15 Meter weit geschleudert: Fußgänger von 85-Jährigem am Zebrastreifen erfasst

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein folgenschwerer Zusammenstoß: In Fieberbrunn erfasste ein 85-jähriger Autofahrer einen Fußgänger auf dem Zebrastreifen.

Am Samstag ereignete sich in Fieberbrunn im Bezirk Kitzbühel ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen. Der Vorfall trug sich gegen 9.23 Uhr auf der Hochkönigstraße zu, als ein 85-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrzeug von St. Johann in Tirol in Richtung Fieberbrunn unterwegs war.

Zeitgleich beabsichtigte ein 33-jähriger Fußgänger, ebenfalls aus der Region stammend, die Straße an besagtem Zebrastreifen zu überqueren. Es kam zur folgenschweren Kollision, bei der der Wagen des Seniors den Passanten mit beträchtlicher Kraft erfasste.

Schwere Verletzungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 33-Jährige in die Luft geschleudert und landete etwa 15 Meter hinter dem Zebrastreifen verletzt auf der Fahrbahn. Der Fußgänger erlitt erhebliche Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber „Heli 1″ zur weiteren medizinischen Versorgung in die Innsbrucker Klinik transportiert werden.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.