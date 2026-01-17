Tödliches Überholmanöver: Kroate (34) stirbt nach Frontalcrash

Ein 34-jähriger Kroate aus Oberösterreich verlor bei einem schweren Verkehrsunfall in Altenmarkt bei St. Gallen sein Leben. Der tragische Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 17:40 Uhr auf der L715. Der Mann verunglückte, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte und dabei mit dem Gegenverkehr zusammenstieß.

Der Unfallhergang war dramatisch: Zunächst streifte der 34-Jährige seitlich einen entgegenkommenden Wagen, in dem eine 63-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Murtal mit zwei weiteren Insassen saß. Unmittelbar danach prallte er frontal gegen ein zweites Fahrzeug im Gegenverkehr, das von einem 44-jährigen Kroaten gesteuert wurde, der einen Beifahrer bei sich hatte.

⇢ Überholmanöver endet in Katastrophe – 500 Liter Diesel ausgelaufen



Schwere Folgen

Bei dem Unfall erlitten drei Personen leichte Verletzungen und wurden vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Rottenmann-Bad Aussee transportiert. Der Unfallverursacher, der vermutlich nicht angeschnallt war, musste noch an der Unfallstelle wiederbelebt werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, wo er später seinen schweren Verletzungen erlag.

Großer Einsatz

An den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligten sich die Freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt und St. Gallen, Polizeikräfte, das Rote Kreuz sowie ein Notarztteam. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die L715 in beide Richtungen gesperrt.

⇢ Zug erfasst Lieferwagen – Paketzusteller droht nach Crash in Fluss zu stürzen (FOTOS)



Die Polizei hat Ermittlungen zum exakten Unfallhergang aufgenommen.