Wegen Spielekonsole: 11-Jähriger erschießt Adoptivvater im Schlaf

Ein Geburtstagsmorgen endet in unfassbarer Tragödie: Statt seiner konfiszierten Nintendo Switch findet ein Elfjähriger die Waffe seines Vaters – mit fatalen Folgen.

Nach einem fröhlichen Geburtstagsständchen kurz nach Mitternacht endete der elfte Geburtstag des kleinen Clayton Dietz in einer unfassbaren Tragödie. Die Adoptiveltern Jillian und Douglas Dietz, die dem Jungen seit 2018 ein liebevolles Zuhause gegeben hatten, ahnten nicht, dass dieser Tag ihr Familienleben für immer zerstören würde. Die erschütternden Ereignisse wurden von mehreren US-Medien, darunter Local 21 CBS News, dokumentiert.

Während seine Eltern bereits schliefen, begab sich der Geburtstagsjunge auf die Suche nach seiner Nintendo Switch, die ihm zuvor abgenommen worden war. Der wache Elfjährige durchstreifte das Familienhaus, fest entschlossen, seine Spielkonsole wiederzufinden.

Bei seiner nächtlichen Erkundungstour stieß Clayton auf die Schlüssel zum Waffenschrank seines Vaters. In der Hoffnung, dort seine konfiszierte Spielkonsole zu entdecken, öffnete er den Schrank. Statt der erhofften Nintendo fand der Junge jedoch den Revolver seines Vaters Douglas.

Tödliche Entscheidung

In seiner späteren Aussage gegenüber den Ermittlern beschrieb Clayton sein Vorgehen mit erschreckender Klarheit. Er habe „die Waffe aus dem Safe genommen, sie geladen und sich auf die Seite seines Vaters im Bett begeben“. Anschließend soll der Elfjährige abgedrückt und seinem Vater in den Kopf geschossen haben.

Die Mutter wurde durch den Schuss aus dem Schlaf gerissen. Wie Jillian den Behörden mitteilte, reagierte ihr Mann nicht mehr, als sie versuchte, ihn zu wecken. Erst als sie ein tropfendes Geräusch vernahm und das Licht einschaltete, erkannte sie mit Entsetzen die starke Blutung an Douglas‘ Kopf.

In diesem Augenblick betrat Clayton erneut das Schlafzimmer seiner Eltern. Die verzweifelte Mutter erinnert sich, etwas wie „Papa ist tot“ geschrien zu haben, woraufhin ihr Sohn sofort umkehrte und die Treppe hinunterrannte.

Offene Fragen

Laut Gerichtsakten soll Clayton seiner Mutter später in der Küche des Hauses die Tat gestanden haben. Ein Polizeibeamter protokollierte die Worte des Jungen: „Ich habe Daddy umgebracht.“

Gegenüber den Ermittlern gab der Elfjährige an, zuvor einen schönen Tag mit seinen Eltern verbracht zu haben. Ungeklärt bleibt bislang, woher die auffälligen Verletzungen des Jungen stammten – ein blauer Fleck über dem linken Auge sowie eine Schnittwunde an der Unterlippe.

Eine gerichtliche Befragung des Jungen ist für den 22. Jänner angesetzt.