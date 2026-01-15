Todesdrohung und Verwüstung: Ex-Freund nach Gewalttat wieder frei

Mit Gewalt und Drohungen drang er in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein. Trotz mehrerer schwerer Vorwürfe ist der 22-Jährige bereits wieder auf freiem Fuß.

Ein 22-jähriger Mann wurde in Wien nach einem Vorfall häuslicher Gewalt vorübergehend festgenommen. Der junge Mann drang in die Wohnung seiner 25-jährigen Ex-Freundin in Wien-Leopoldstadt ein, bedrohte sie und richtete erheblichen Schaden im Wohnzimmer an. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr, als er die Frau zwang, ihm ihre neue Adresse preiszugeben.

Die Betroffene konnte während des Vorfalls mit ihrem Mobiltelefon einen Nachbarn verständigen, der umgehend die Polizei alarmierte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der Tatverdächtige äußerst unkooperativ und versuchte mehrfach, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen.

Behördliche Maßnahmen

Die Behörden reagierten mit einem umfassenden Maßnahmenpaket: Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Ein bei ihm aufgefundener Pfefferspray wurde von den Beamten sichergestellt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige nach seiner vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt, muss sich jedoch wegen mehrerer Delikte verantworten – darunter Hausfriedensbruch, schwere Nötigung, gefährliche Drohung und beharrliche Verfolgung.

