Mit Messer in Ex-Wohnung: Eindringling landet selbst im Spital

Mit einem Cuttermesser drang er in die Wohnung seiner Ex-Frau ein. Der blutige Kampf mit ihrem neuen Partner endete für den 47-jährigen Rumänen im Krankenhaus – und in Haft.

Ein 47-jähriger Rumäne wurde in einem Wiener Krankenhaus festgenommen, nachdem er in der Nacht auf Sonntag gewaltsam in die Wohnung seiner ehemaligen Ehefrau in Wien-Penzing eingedrungen war. Der Mann hatte die Frau mit einem Cuttermesser bedroht und zu Boden gebracht. In der Wohnung entwickelte sich anschließend eine heftige körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Eindringling, dem neuen Lebensgefährten der Frau und dessen Sohn.

Bei dem Handgemenge erlitt der Tatverdächtige Gesichtsverletzungen, während die beiden anderen Männer leichte Schnittverletzungen davontrugen. Die Ex-Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt.

⇢ Polizisten verletzt: Betrunkene Wienerin rastet nach Taxi-Betrug völlig aus



Flucht und Festnahme

Dem mutmaßlichen Angreifer gelang trotz seiner Blessuren zunächst die Flucht vom Tatort. Mehrere Stunden später erfolgte jedoch seine Festnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

Die Behörden verhängten umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 47-Jährigen. Bei seiner polizeilichen Befragung zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig.

Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall dauern an.