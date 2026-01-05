Serbe (32) kehrte zurück: Todes-Drohung an Ehefrau nach Rauswurf

Nach einem Streit mit seiner Ehefrau wurde ein 32-jähriger Serbe in der Nacht auf Sonntag von der Wiener Polizei vorläufig festgenommen. Dem Mann wird gefährliche Drohung vorgeworfen. Er soll zu der gemeinsamen Wohnung in Wien-Leopoldstadt zurückgekehrt sein und seiner 42-jährigen Frau mit dem Tod gedroht haben, nachdem sie ihm den Zutritt verweigert hatte.

Bereits gegen 23 Uhr am Samstagabend hatte der 32-Jährige in Anwesenheit von Beamten der Polizeiinspektion Leopoldsgasse die Wohnungsschlüssel an seine Ehefrau übergeben. Er kündigte dabei an, die Nacht bei Verwandten zu verbringen. Zu diesem Zeitpunkt lag nach Angaben der Polizei kein strafrechtlich relevantes Vergehen vor.

⇢ Mit Küchenmesser und Holzleiste: Ehestreit in Favoriten eskaliert völlig



Drohung nach Rückkehr

Als der Mann später dennoch zur gemeinsamen Wohnung zurückkehrte und Einlass forderte, ließ ihn seine Frau nicht hinein. Daraufhin soll er die Drohungen ausgesprochen haben. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, war der Verdächtige bereits nicht mehr vor Ort. Er wurde aufgefordert, sich zu einer Polizeiinspektion zu begeben, wo er anschließend festgenommen wurde.

Behördliche Maßnahmen

Die Behörden verhängten gegen den 32-Jährigen zusätzlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Der Beschuldigte weist die Anschuldigungen der gefährlichen Drohung zurück.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter.