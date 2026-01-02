Mit Küchenmesser und Holzleiste: Ehestreit in Favoriten eskaliert völlig

Drohungen, ein Küchenmesser und eine Holzleiste – in Wien-Favoriten endete ein Ehestreit mit beidseitigen Festnahmen und mehreren Strafanzeigen.

In einer Wohnung in Wien-Favoriten eskalierte in der Nacht auf Freitag ein Ehestreit mit schwerwiegenden Folgen. Ein 43-jähriger Mann und seine 44-jährige Ehefrau gerieten in eine heftige Auseinandersetzung, die in gegenseitigen Gewalthandlungen gipfelte. Der Ehemann soll seiner Partnerin zunächst mit dem Tod gedroht haben, woraufhin diese zu einem Küchenmesser griff und ihn attackierte. Als Reaktion darauf schlug der Mann mit einer Holzleiste auf seine Frau ein und fügte ihr leichte Verletzungen zu.

Polizeiliche Maßnahmen

Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten rückten zum Tatort aus und nahmen beide Ehepartner vorübergehend fest. Die bei der Auseinandersetzung verwendeten Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt. Gegen den 43-Jährigen wurde Anzeige wegen Verdachts der schweren Nötigung und Körperverletzung erstattet. Seine Ehefrau muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten.

Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an.