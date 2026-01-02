„Warum immer nackt?“ – Jetzt teilt J.Lo aus

Mit einer selbstbewussten Ansage kontert Jennifer Lopez Kritiker ihrer Bühnenoutfits. Die 56-jährige Künstlerin lässt sich keine altersbezogenen Kleidervorschriften machen.

Jennifer Lopez wehrt sich gegen Altersdiskriminierung und Kritik an ihren Bühnenoutfits. Die 56-jährige Künstlerin sieht keinen Grund, sich zurückzunehmen oder verhüllender zu kleiden, wie sie während ihrer aktuellen Las-Vegas-Show deutlich machte. Dort sprach sie die negativen Kommentare direkt an, die ihr im Internet regelmäßig begegnen: „Ich lache über manche Dinge, die Menschen online sagen“, erklärte sie dem Publikum und zitierte typische Vorwürfe: „Warum ist sie immer so angezogen? Warum kleidet sie sich nicht ihrem Alter entsprechend? Warum ist sie immer nackt?“

Die Sängerin ließ es nicht bei Worten bewenden, sondern unterstrich ihre Antwort mit einer bewusst provokanten Hüftbewegung und der selbstbewussten Entgegnung: „Wenn ihr so einen Hintern hättet, wärt ihr auch nackt!“ Das Publikum reagierte mit begeistertem Applaus auf diese Aussage. Die Szene verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken, wo Lopez viel Zuspruch erhielt.

Fans feiern Selbstbewusstsein

Zahlreiche Fans unterstützen die Künstlerin darin, sich gegen altersbezogene Kleidervorschriften zu stellen und selbst zu entscheiden, was sie tragen möchte. In den Reaktionen auf X/Twitter überwiegt die Bewunderung für die Sängerin.

„Sie hat nicht über ihren Körper gelogen. Sie hat einen Wahnsinnskörper! Einen richtigen Fitnesskörper! Muskeln, Kraft, Definition. Das haben die meisten, selbst jüngeren Frauen, nicht. Sie weiß, dass sie ihre Fitnessziele erreicht hat. Respekt! Das nenne ich Disziplin“, kommentierte ein begeisterter Nutzer die Haltung der Künstlerin.