Kehlkopf-Drama bei Semino Rossi – Neujahrskonzert abgesagt

Ausgerechnet zum Jahresbeginn verstummt die Stimme des Schlagerstars: Semino Rossi muss seinen Auftritt in Graz absagen – ausgerechnet vor seinem treuesten Publikum.

Schlagerstar Semino Rossi hat sein für den 1. Jänner in Graz geplantes Konzert absagen müssen. Der Sänger leidet an einer Kehlkopfentzündung, die ihm die Stimme geraubt hat. „Meine Stimme ist komplett weg und ich kann so nicht für euch singen“, teilte Rossi seinen Anhängern via Instagram mit.

Der Künstler hatte sich besonders auf den Auftritt in der steirischen Landeshauptstadt gefreut. „Gerade die Steirer waren es, die an mich geglaubt haben. Deshalb war es auch der große Wunsch, das Neue Jahr in Graz zu beginnen“, hatte er noch Mitte Dezember im Interview mit der Krone erklärt.

Konzert wird nachgeholt

In seiner Mitteilung versicherte der erkrankte Musiker seinen Fans, dass er das ausgefallene Konzert nachholen werde. Sobald ein neuer Termin feststehe, würde er diesen bekanntgeben. Trotz der enttäuschenden Nachricht ließ es sich Rossi nicht nehmen, seinen Fans Gesundheit für das neue Jahr zu wünschen.

Seine Anhänger reagierten ihrerseits mit Genesungswünschen für den beliebten Interpreten.