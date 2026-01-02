KOSMO KOSMO
Katastrophe

Verzweifelter Kampf gegen die Flammen – Video zeigt Tragödie von Crans-Montana

(FOTO: Screenshot / X)
1 Min. Lesezeit |

In der eisigen Nacht nach der Katastrophe herrscht bedrückende Stille vor der ausgebrannten Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana. Menschen legen schweigend Blumen nieder und entzünden Kerzen im Gedenken an die Opfer. Ein Video dokumentiert die verzweifelten Versuche der Gäste, gegen die Flammen anzukämpfen. Das einzige Geräusch, das die Stille durchbricht, ist das monotone Brummen eines Generators bei den Notzelten.

⇢ Horror-Silvester: Verbrannte Leichen noch immer ohne Namen

Der verheerende Brand brach in der Silvesternacht gegen 01:30 Uhr in dem bei Touristen beliebten Lokal aus. Die Bilanz ist erschütternd: etwa 40 Todesopfer und mehr als 100 Verletzte. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin bezeichnete das Unglück als „eine der schlimmsten Tragödien, die unser Land erlebt hat“.

⇢ Verkohlte Körper, weggebrannte Kleider: Augenzeugen beschreiben Lokal-Katastrophe

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

