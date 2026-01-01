Verkohlte Körper, weggebrannte Kleider: Augenzeugen beschreiben Lokal-Katastrophe

Ein ohrenbetäubender Knall, dann Flammen und Schreie: In Crans-Montana verwandelte sich ein beliebter Treffpunkt binnen Sekunden in einen Ort des Grauens.

Bei einer Brandkatastrophe im Schweizer Nobelskiort Crans-Montana sind nach aktuellen Erkenntnissen mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. 115 weitere Personen wurden zum Großteil schwer verletzt. Die Einwohner und Touristen des bekannten Wintersportortes stehen unter Schock.

Nach dem Brand in der Bar werden 16 Italiener vermisst, während etwa ein Dutzend weitere italienische Staatsangehörige im Krankenhaus behandelt werden. Ein Überlebender des Brandes sagte dem französischen Nachrichtensender BFM: „Im Laufe des Abends kletterte ein Kellner auf die Schultern eines anderen Kellners. Er hielt eine Geburtstagskerze in der Hand, die sich sehr nah an der Decke befand, und [die Decke] fing innerhalb weniger Minuten Feuer.“

„Alles in Flammen“

Der 19-jährige Skilehrer Tim Steffens befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in unmittelbarer Nähe. Er hatte sich mit einer Freundin nahe der Bar „Le Constellation“ verabredet, als sich die Tragödie binnen Sekunden entfaltete. „Dann habe ich einen Knall gehört. Innen drin stand plötzlich alles in Flammen“, schildert Tim die dramatischen Momente. Wie das Portal 20 Minuten berichtet, gehörte er zu den ersten Zeugen des verheerenden Geschehens.

„Die Menschen drängten alle aus der Treppe raus“, erzählt Tim weiter. „Es war schlimm. Sie waren alle verbrannt. Die Kleider waren ihnen weggebrannt. Es sah wirklich nicht schön aus. Die Schreie… nicht schön, nicht schön.“

Die Bewältigung der traumatischen Erlebnisse hat für viele Bewohner des Ortes noch nicht begonnen. Der Schockzustand hält an. Mehrere Augenzeugen beschrieben gegenüber 20 Minuten Szenen von kaum fassbarer Grausamkeit.

Verzweifelte Helfer

Eine junge Angestellte eines örtlichen Geschäfts berichtet erschüttert, dass sie das Lokal kurz vor dem Ausbruch der Katastrophe noch besucht hatte: „Es ist schrecklich.“ Ein Koch, der kurz nach Beginn des Feuers zur Unglücksstelle eilte, versuchte bei den Rettungsmaßnahmen zu helfen.

„Die Menschen, denen ich geholfen habe, waren sehr jung. Der erste war wohl 16 oder 17 Jahre alt.“ Ich habe versucht, ihn so gut es ging zu wärmen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich habe viele verkohlte Menschen gesehen, es war schrecklich.

Kollektives Trauma

„Heute Morgen musste ich arbeiten“, erzählt Tim weiter. „Ich habe einen Kollegen, der hatte viele Freunde dort drinnen (in der Bar). Dem geht es nicht gut. Ich kannte zum Glück niemanden drin. Jeder ist, glaube ich, mindestens irgendwie mental betroffen.“

Pressekonferenz

Zur Ursache des Brandes erklärte die Generalstaatsanwältin, man arbeite mit Hochdruck daran, möglichst schnell Antworten auf die Fragen der betroffenen Familien zu finden. Derzeit gebe es mehrere Hypothesen zum Ablauf des Brandgeschehens. Die genaue Entstehung des Brandes werde nun forensisch untersucht. Gleichzeitig liege der aktuelle Schwerpunkt darauf, die Leichname zeitnah an die Familien und Angehörigen zu übergeben.