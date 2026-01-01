Champagnerkerze oder Böller? Rätsel um tödliche Feuer-Katastrophe in Crans-Montana

Feuerinferno im Schweizer Luxus-Skiort: Der Jahreswechsel in Crans-Montana endete in einer Tragödie. Dutzende Tote, hundert Verletzte – und widersprüchliche Theorien zur Brandursache.

Bei einem verheerenden Brand während der Silvesterfeierlichkeiten in Crans-Montana (Schweiz) forderte das Unglück in den ersten Stunden des neuen Jahres zahlreiche Menschenleben. Die Behörden bestätigten, dass mehrere Dutzend Personen den Tod fanden. Etwa 100 weitere Menschen erlitten überwiegend schwere Verletzungen und mussten per Helikopter in die umliegenden Kliniken transportiert werden.

Zur Ursache des Feuers in dem Schweizer Skiort kursieren unterschiedliche Vermutungen. Während zwei Augenzeuginnen gegenüber dem französischen Fernsehsender BFMTV von Kerzen als Auslöser sprachen, brachte der italienische Botschafter in der Schweiz einen Feuerwerkskörper als mögliche Brandursache ins Gespräch.

Widersprüchliche Zeugenaussagen

Die beiden jungen Französinnen, die nach eigenen Angaben in der Bar „Le Constellation“ feierten, schilderten dem Sender BFMTV, dass in dem Lokal Kerzen in Champagnerflaschen platziert waren. Eine dieser Kerzen sei der Holzdecke zu nahe gekommen, wodurch diese Feuer fing. Die Flammen hätten sich innerhalb weniger Sekunden ausgebreitet und unter den Gästen Panik ausgelöst.

Eine andere Version vertrat der italienische Botschafter Gian Lorenzo Cornado. Er äußerte die Vermutung, ein Feuerwerkskörper könnte das Feuer entfacht haben. Cornado, der den Unglücksort aufsuchte, um mögliche italienische Opfer zu identifizieren, gab an, die Polizei habe ihm von 40 Todesopfern berichtet – eine Zahl, die von der Kantonspolizei bislang nicht offiziell bestätigt wurde.

Behördliche Zurückhaltung

Daniel Imboden, Sprecher der Kantonspolizei, hielt sich bedeckt: „Wir können dazu keine Angaben machen. Wie immer wird in alle möglichen Richtungen ermittelt.“

Auch die zuständige Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud vermied bei einer morgendlichen Pressekonferenz konkrete Aussagen zu den möglichen Brandursachen. Sie stellte jedoch klar, dass ein Anschlag als Ursache ausgeschlossen werden könne.