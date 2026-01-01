Trotz Volks-Skepsis: Bulgarien präsentiert erste Euro-Münzen mit Nationalhelden

Bulgarien setzt ein historisches Zeichen: Nach fast zwei Jahrzehnten EU-Mitgliedschaft führt das Land den Euro ein – trotz erheblicher Skepsis in der Bevölkerung.

Bulgarien hat nach 19-jähriger EU-Mitgliedschaft am 1. Jänner den Euro als offizielle Währung eingeführt. Das 6,5-Millionen-Einwohner-Land, das seit 2007 der Europäischen Union angehört, ist damit das 21. Mitglied der Währungsunion und verabschiedet sich von seiner bisherigen Landeswährung Lew.

Die Gestaltung der neuen Euro-Münzen trägt deutlich die kulturelle Handschrift des südosteuropäischen Landes. Auf sämtlichen Cent-Münzen von eins bis 50 prangt der Reiter von Madara – ein unter UNESCO-Schutz stehendes Felsrelief aus dem 8. Jahrhundert. Die Ein-Euro-Münze ziert das Bildnis des heiligen Johannes von Rila, eines bedeutenden Schutzheiligen und Klostergründers, der der Überlieferung nach als Eremit in den Bergen lebte.

Bulgarische Münzmotive

Auf dem Zwei-Euro-Stück findet sich das Porträt des Mönchs Paissi von Hilandar, einer Schlüsselfigur der bulgarischen Nationalbewegung des 18. Jahrhunderts. Den Münzrand schmückt der Satz „Gott schützt Bulgarien“.

⇢ Chaotischer Start: Euro-Beitritt ohne Regierung



Die Befürworter der Währungsumstellung sehen darin nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch eine stärkere Westanbindung und einen Schutzwall gegen russischen Einfluss. Dennoch bleibt die Gemeinschaftswährung im Land umstritten – eine Erhebung der EU-Kommission ergab, dass knapp die Hälfte der bulgarischen Bevölkerung (49 Prozent) den Euro ablehnt.

Umtausch-Regelung

Wer noch im Besitz bulgarischer Lewa-Banknoten ist, kann diese bis zum 2. März bei der Österreichischen Nationalbank gebührenfrei in Euro umtauschen.

Allerdings gilt dieses Angebot ausschließlich für aktuell gültige Banknoten – Münzen sowie ältere Banknotenserien werden nicht angenommen.