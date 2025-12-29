Chaotischer Start: Euro-Beitritt ohne Regierung

Während Bulgarien technisch für den Euro bereit ist, fehlt dem Land eine stabile Regierung. Die Bevölkerung steht dem Währungswechsel mehrheitlich skeptisch gegenüber.

Bulgarien steht technisch für die Euro-Einführung bereit. Die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission haben dem wirtschaftlich schwächsten EU-Land attestiert, dass es die ökonomischen Kriterien für den Beitritt zur Währungsunion erfüllt. Der amtierende Finanzminister Rossitsa Velkova bezeichnet dies als „historischen Moment“ für das Land und verspricht wirtschaftliche Stärkung, mehr Investitionen und vertiefte EU-Integration durch den Währungswechsel. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstützt den Schritt und betont, dass die Erweiterung des Euroraums das Vertrauen in die gemeinsame Währung stärke und Bulgarien von der Stabilität des Euro profitieren werde.

Politische Instabilität

Die politische Lage im Land präsentiert sich jedoch äußerst fragil. Seit Monaten fehlt eine handlungsfähige Regierung. Nach mehreren erfolglosen Wahlgängen und gescheiterten Koalitionsverhandlungen wurde das Parlament aufgelöst, Neuwahlen sind erst für März geplant. Ein Staatshaushalt für das kommende Jahr existiert nicht.

Ausgerechnet in dieser instabilen Situation soll zum Jännersbeginn der Euro eingeführt werden. In der Bevölkerung überwiegt die Ablehnung: Eine Erhebung des Instituts Alpha Research zeigt, dass 49 Prozent der Bulgaren gegen die Gemeinschaftswährung sind, während nur 36 Prozent sie befürworten. Die Bedenken reichen von befürchteten Preisanstiegen über Souveränitätsverluste bis hin zu grundsätzlichem Misstrauen gegenüber der politischen Führung, die den Währungswechsel vorantreibt.

Umstrittene Münzen

Die neuen Euro-Münzen selbst spiegeln die geteilte Stimmung im Land wider. Ihre nationale Prägung zeigt das Reiterstandbild des bulgarischen Herrschers Khan Tervel – ein Motiv, das durch einen öffentlichen Wettbewerb ausgewählt wurde. Die Entscheidung stieß jedoch auf Kritik: Bemängelt wurde die schlechte Erkennbarkeit des Motivs sowie historische Unklarheiten.

Die Regierung versucht, mit Aufklärungskampagnen die Bevölkerung zu informieren. Fernsehspots erläutern die doppelte Preisauszeichnung, die Übergangsfristen und die strengen Kontrollen während der Umstellung. Dennoch bleibt die Skepsis in der Bevölkerung ausgeprägt.

Ungeachtet aller Schwierigkeiten hält die Übergangsregierung am festgelegten Zeitplan fest. Die technischen Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen – Banken und Geldautomaten wurden umgestellt, die ersten Euro-Banknoten sind bereits im Land. In Geschäften und Gaststätten werden die Preise seit Wochen parallel in Lew und Euro angezeigt. Ob sich die erhofften positiven Effekte einstellen werden, bleibt abzuwarten.

Für viele Bürger Bulgariens bedeutet der Währungswechsel einen Sprung ins Ungewisse – in einem Land, das nach Stabilität sucht, diese aber derzeit kaum bieten kann.