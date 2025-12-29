Nicht erreichbar: WEGA stürmt Wohnung von Pensionist

Ein 70-jähriger Wiener löste am Sonntagnachmittag unbeabsichtigt einen Großeinsatz in Wien-Simmering aus. Nachdem der Pensionist für seine Bekannten nicht mehr erreichbar war, wuchs die Besorgnis so stark, dass schließlich die Polizei verständigt wurde.

Massiver Einsatz

In der Florian-Hedorfer-Straße entwickelte sich daraufhin ein Szenario, das die Anwohner in Atem hielt. Mehrere Einsatzfahrzeuge von Berufsrettung, Feuerwehr und sogar der Spezialeinheit WEGA rückten an. Ein Anrainer berichtete, dass zunächst sowohl Polizei als auch Feuerwehr vergeblich versuchten, Zugang zur Wohnung des Vermissten zu erlangen.

Glückliches Ende

Erst den Spezialkräften der WEGA gelang es schließlich, die Tür zu öffnen. Die Sorge um den Pensionisten erwies sich letztendlich als unbegründet. Laut Auskunft der Wiener Polizei trafen die Einsatzkräfte den 70-Jährigen wohlauf in seiner Wohnung an. Weshalb der Mann nicht auf Kontaktversuche reagiert hatte, blieb ungeklärt.

Für die Nachbarschaft endete der eigentlich zur Erholung gedachte Sonntag deutlich aufregender als erwartet.