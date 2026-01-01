Pensionist übersieht Streifenwagen – Vier Verletzte nach Kollision

Dramatische Sekunden auf der B145: Ein Ausweichmanöver der Polizei endet im Frontalcrash mit einer vierköpfigen Familie. Der Auslöser war ein Pensionist.

Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land wollte am Nachmittag gegen 17:25 Uhr mit seinem Wagen über die Auffahrt der Gmundner Bahnhofstraße auf die B145 einbiegen. Zeitgleich befand sich eine Polizeistreife auf der B145, die von Vöcklabruck in Richtung Altmünster unterwegs war. Der Pensionist bemerkte das herannahende Dienstfahrzeug offenbar nicht, worauf der Polizeibeamte versuchte, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach links auf die Gegenfahrbahn eine Kollision zu vermeiden.

Frontalzusammenstoß

Auf der gegenüberliegenden Fahrspur näherte sich jedoch in diesem Moment ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Fahrzeug, in dem auch sein 26-jähriger Sohn sowie seine beiden Töchter im Alter von 17 und 23 Jahren mitfuhren. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Polizeiwagen und dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Verletzte Personen

Bei dem Unfall erlitten der Polizist, der 52-jährige Fahrer sowie dessen beide Töchter leichte Verletzungen. Alle vier Unfallopfer mussten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Gmunden eingeliefert werden.

Die durchgeführten Alkoholtests bei allen Beteiligten verliefen negativ.